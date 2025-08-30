BIAO की अधिक जानकारी

Biao on BNBChain लोगो

Biao on BNBChain मूल्य (BIAO)

गैर-सूचीबद्ध

1 BIAO से USD लाइव प्राइस:

$0.0001179
$0.0001179$0.0001179
-1.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Biao on BNBChain (BIAO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:16:49 (UTC+8)

Biao on BNBChain (BIAO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01037334
$ 0.01037334$ 0.01037334

$ 0
$ 0$ 0

-0.17%

-1.77%

-7.69%

-7.69%

Biao on BNBChain (BIAO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BIAO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BIAO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01037334 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BIAO में -0.17%, 24 घंटों में -1.77%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Biao on BNBChain (BIAO) मार्केट की जानकारी

$ 114.28K
$ 114.28K$ 114.28K

--
----

$ 114.28K
$ 114.28K$ 114.28K

969.32M
969.32M 969.32M

969,318,151.6689386
969,318,151.6689386 969,318,151.6689386

Biao on BNBChain का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 114.28K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BIAO की मार्केट में उपलब्ध राशि 969.32M है, कुल आपूर्ति 969318151.6689386 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 114.28K है.

Biao on BNBChain (BIAO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Biao on BNBChain का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Biao on BNBChain का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Biao on BNBChain का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Biao on BNBChain का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.77%
30 दिन$ 0-3.74%
60 दिन$ 0-18.15%
90 दिन$ 0--

Biao on BNBChain (BIAO) क्या है

WHAT IS $BIAO? The comic originated with Wang Nima, the pseudonymous creator of Baozou Manhua, a rage comic-style webtoon site founded in 2008. LONGEST LASTING MEME Wang's website has rapidly grown, boasting nearly 9 million Weibo fans and nearly a billion video views. It now features popular actors, including Chinese singer Jacky Cheung. the “pepe” of china Like Pepe, $BIAO has been around for a decade, evoking nostalgia as a timeless meme. While Pepe dominated the West with its humor and adaptations, $BIAO now does the same in China. THE BNB CHain $BIAO, a legendary Chinese meme, is thriving on the BNB Chain, which is dominated by Chinese traders. With deep cultural relevance, it's becoming the "Pepe of the East."

Biao on BNBChain (BIAO) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Biao on BNBChain प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Biao on BNBChain (BIAO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Biao on BNBChain (BIAO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Biao on BNBChain के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Biao on BNBChain प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BIAO लोकल करेंसी में

Biao on BNBChain (BIAO) टोकन का अर्थशास्त्र

Biao on BNBChain (BIAO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BIAO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Biao on BNBChain (BIAO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Biao on BNBChain (BIAO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BIAO प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BIAO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BIAO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Biao on BNBChain का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BIAO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 114.28K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BIAO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BIAO की मार्केट में उपलब्ध राशि 969.32M USD है.
BIAO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BIAO ने 0.01037334 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BIAO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BIAO ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BIAO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BIAO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BIAO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BIAO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BIAO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:16:49 (UTC+8)

