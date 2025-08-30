Biao on BNBChain मूल्य (BIAO)
-0.17%
-1.77%
-7.69%
-7.69%
Biao on BNBChain (BIAO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BIAO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BIAO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01037334 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BIAO में -0.17%, 24 घंटों में -1.77%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Biao on BNBChain का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 114.28K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BIAO की मार्केट में उपलब्ध राशि 969.32M है, कुल आपूर्ति 969318151.6689386 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 114.28K है.
आज के दिन के दौरान, Biao on BNBChain का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Biao on BNBChain का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Biao on BNBChain का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Biao on BNBChain का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.77%
|30 दिन
|$ 0
|-3.74%
|60 दिन
|$ 0
|-18.15%
|90 दिन
|$ 0
|--
WHAT IS $BIAO? The comic originated with Wang Nima, the pseudonymous creator of Baozou Manhua, a rage comic-style webtoon site founded in 2008. LONGEST LASTING MEME Wang's website has rapidly grown, boasting nearly 9 million Weibo fans and nearly a billion video views. It now features popular actors, including Chinese singer Jacky Cheung. the “pepe” of china Like Pepe, $BIAO has been around for a decade, evoking nostalgia as a timeless meme. While Pepe dominated the West with its humor and adaptations, $BIAO now does the same in China. THE BNB CHain $BIAO, a legendary Chinese meme, is thriving on the BNB Chain, which is dominated by Chinese traders. With deep cultural relevance, it's becoming the "Pepe of the East."
Biao on BNBChain (BIAO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BIAO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
