BHNetwork (BHAT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BHAT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BHAT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.662444 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BHAT में +1.11%, 24 घंटों में -7.57%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.95% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BHNetwork का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 120.89K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BHAT की मार्केट में उपलब्ध राशि 176.99M है, कुल आपूर्ति 176986663.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 120.89K है.
आज के दिन के दौरान, BHNetwork का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BHNetwork का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, BHNetwork का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, BHNetwork का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-7.57%
|30 दिन
|$ 0
|-34.89%
|60 दिन
|$ 0
|-39.54%
|90 दिन
|$ 0
|--
What Is BH Network (BHAT-c1fde3)? BH Network startup is a web 3.0 company hub that aims to build products on the Elrond Network blockchain. The main fuel for all these products will be the BHAT token - the utility governance token for the BH Network hub. The first product focuses on fixing the problems of freelancers: They face FIAT marketplace issues such as high fees, bias toward established sellers, long wait times, and fraudulent chargebacks. Blockchain technology and custom algorithms will reduce those issues to almost zero, providing freelancers and their customers with a safe, fair, and fast new marketplace. Second, the BHero Launchpad is a regulated incubator gateway for projects willing to enter into the cryptocurrency sphere. The team will rigorously vet each project before offering the most disruptive and valuable projects with assistance and guidance in becoming legally compliant and prepared in every aspect of web3 business before having the final step - the public sale within the launchpad.
