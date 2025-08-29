BFG Token मूल्य (BFG)
BFG Token (BFG) रियल-टाइम प्राइस $0.01586355 है. पिछले 24 घंटों में, BFG ने $ 0.01580353 के कम और $ 0.01614519 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BFG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0378077 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01019117 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BFG में -0.25%, 24 घंटों में +0.26%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.33% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BFG Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.09M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BFG की मार्केट में उपलब्ध राशि 698.37M है, कुल आपूर्ति 3314587720.1642346 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 52.65M है.
आज के दिन के दौरान, BFG Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BFG Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001465094 था.
पिछले 60 दिनों में, BFG Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000544357 था.
पिछले 90 दिनों में, BFG Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000744505951457947 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.26%
|30 दिन
|$ +0.0001465094
|+0.92%
|60 दिन
|$ +0.0000544357
|+0.34%
|90 दिन
|$ -0.000744505951457947
|-4.48%
BFG is the native BEP-20 token of the BetFury ecosystem, initially launched on the Binance Smart Chain network. The number of BFG supporters has surpassed 67,000 token holders. BFG holders can trade, play, stake BFG, and be rewarded with the highest APRs, discounts, and bonuses based on their token holdings. In addition, the BFG token can be used to earn on exchanges such as PancakeSwap and Biswap. While benefiting from BFG on the platform and beyond, the token is being secured by strong CertiK. It ensures BFG's safety by thoroughly examining its smart contract code.
