BFG Token लोगो

BFG Token मूल्य (BFG)

गैर-सूचीबद्ध

1 BFG से USD लाइव प्राइस:

$0.01586355
$0.01586355$0.01586355
+0.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
BFG Token (BFG) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:06:13 (UTC+8)

BFG Token (BFG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01580353
$ 0.01580353$ 0.01580353
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01614519
$ 0.01614519$ 0.01614519
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01580353
$ 0.01580353$ 0.01580353

$ 0.01614519
$ 0.01614519$ 0.01614519

$ 0.0378077
$ 0.0378077$ 0.0378077

$ 0.01019117
$ 0.01019117$ 0.01019117

-0.25%

+0.26%

-2.33%

-2.33%

BFG Token (BFG) रियल-टाइम प्राइस $0.01586355 है. पिछले 24 घंटों में, BFG ने $ 0.01580353 के कम और $ 0.01614519 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BFG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0378077 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01019117 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BFG में -0.25%, 24 घंटों में +0.26%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.33% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

BFG Token (BFG) मार्केट की जानकारी

$ 11.09M
$ 11.09M$ 11.09M

--
----

$ 52.65M
$ 52.65M$ 52.65M

698.37M
698.37M 698.37M

3,314,587,720.1642346
3,314,587,720.1642346 3,314,587,720.1642346

BFG Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.09M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BFG की मार्केट में उपलब्ध राशि 698.37M है, कुल आपूर्ति 3314587720.1642346 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 52.65M है.

BFG Token (BFG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, BFG Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BFG Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001465094 था.
पिछले 60 दिनों में, BFG Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000544357 था.
पिछले 90 दिनों में, BFG Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000744505951457947 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.26%
30 दिन$ +0.0001465094+0.92%
60 दिन$ +0.0000544357+0.34%
90 दिन$ -0.000744505951457947-4.48%

BFG Token (BFG) क्या है

BFG is the native BEP-20 token of the BetFury ecosystem, initially launched on the Binance Smart Chain network. The number of BFG supporters has surpassed 67,000 token holders. BFG holders can trade, play, stake BFG, and be rewarded with the highest APRs, discounts, and bonuses based on their token holdings. In addition, the BFG token can be used to earn on exchanges such as PancakeSwap and Biswap. While benefiting from BFG on the platform and beyond, the token is being secured by strong CertiK. It ensures BFG's safety by thoroughly examining its smart contract code.

BFG Token (BFG) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

BFG Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BFG Token (BFG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BFG Token (BFG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BFG Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब BFG Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BFG लोकल करेंसी में

BFG Token (BFG) टोकन का अर्थशास्त्र

BFG Token (BFG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BFG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: BFG Token (BFG) के बारे में अन्य प्रश्न

आज BFG Token (BFG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BFG प्राइस 0.01586355 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BFG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BFG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01586355 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
BFG Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BFG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.09M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BFG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BFG की मार्केट में उपलब्ध राशि 698.37M USD है.
BFG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BFG ने 0.0378077 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BFG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BFG ने 0.01019117 USD की ATL प्राइस देखी.
BFG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BFG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BFG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BFG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BFG का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:06:13 (UTC+8)

