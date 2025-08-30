BetSwirl मूल्य (BETS)
BetSwirl (BETS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BETS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BETS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00143188 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BETS में -15.63%, 24 घंटों में -20.72%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.18% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BetSwirl का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 566.09K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BETS की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.85B है, कुल आपूर्ति 6482659979.863548 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.29M है.
आज के दिन के दौरान, BetSwirl का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BetSwirl का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, BetSwirl का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, BetSwirl का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-20.72%
|30 दिन
|$ 0
|+4.55%
|60 दिन
|$ 0
|+51.18%
|90 दिन
|$ 0
|--
BetSwirl is an online cryptocurrency gaming platform, fully decentralized and anonymous, where everyone is able to enjoy a fair play, a fun time, and an innovative gamer experience. The key features of BetSwirl: - A unique interactive gaming experience with animations and sound effects ready to be unleashed soon in the metaverse - Multiple games like Dice, Coin Toss, Million Jackpot... All are accessible easily by using the token of your choice: MATIC, BNB, AVAX, BETS, and all others ERC20 of our partners - A token at the center of the protocol with multiple use cases and deflationary mechanisms: BETS - A staking program to share the project profits with the community - A multi-level referral program to multiply your gain: The more you refer, the higher is the reward! - A transparent system with a complete protocol analytics dashboard - A community-driven protocol with multiple incentives, rewards, and surprises!
