Best Patent Token (BPT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BPT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BPT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00236637 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BPT में +0.01%, 24 घंटों में -3.51%, तथा पिछले 7 दिनों में -21.48% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Best Patent Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 850.49K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BPT की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.70B है, कुल आपूर्ति 5000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.57M है.
आज के दिन के दौरान, Best Patent Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Best Patent Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Best Patent Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Best Patent Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.51%
|30 दिन
|$ 0
|+8.62%
|60 दिन
|$ 0
|-36.34%
|90 दिन
|$ 0
|--
The BPT project aims to transform patents into digital assets by integrating blockchain technology, enhancing the management and commercialization of patents. This initiative allows patent owners to tokenize their inventions and offer them on the market, facilitating a new ecosystem where investors can generate returns by investing in these tokenized patent assets. Furthermore, BPT tokens serve as a medium of exchange within the platform, used for accessing various services and conducting transactions related to patents. This system significantly improves transparency and accessibility in the patent industry.
