Besa Gaming Company मूल्य (BESA)
--
-0.08%
-10.11%
-10.11%
Besa Gaming Company (BESA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BESA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BESA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BESA में --, 24 घंटों में -0.08%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.11% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Besa Gaming Company का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 4.65 है. BESA की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.44K है.
आज के दिन के दौरान, Besa Gaming Company का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Besa Gaming Company का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Besa Gaming Company का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Besa Gaming Company का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.08%
|30 दिन
|$ 0
|+17.53%
|60 दिन
|$ 0
|+28.01%
|90 दिन
|$ 0
|--
Besa Gaming positions itself as a blockchain-based gaming project aimed at providing a multifaceted gaming ecosystem. It enables players to earn real money and play with friends, or other players worldwide, through various gaming modes, including single and multiple player options. Employing its native cryptocurrency, $Besa tokens, the project seeks to merge the realms of gaming and cryptocurrency, allowing players to accrue rewards and enhance their gaming experience. What Makes Besa Project Unique? The project intertwines the vibrant world of gaming with decentralized finance through its $Besa tokens and NFT integrations. The uniqueness stems from its model of rewarding players, both through gameplay and by holding tokens and NFTs. Players can earn by participating in games, while token holders and NFT owners receive a share from a 4% tax on token sales and player winnings, respectively. Besa Gaming promotes both competitive and cooperative multiplayer options, alongside conventional single-player modes, expanding the utility and functionality of its ecosystem.
Besa Gaming Company (BESA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BESA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
