Bermuda Shorts मूल्य (SHORT)

1 SHORT से USD लाइव प्राइस:

--
----
-0.80%1D
Bermuda Shorts (SHORT) मूल्य का लाइव चार्ट
Bermuda Shorts (SHORT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.41%

-0.84%

+61.32%

+61.32%

Bermuda Shorts (SHORT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SHORT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SHORT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SHORT में +1.41%, 24 घंटों में -0.84%, तथा पिछले 7 दिनों में +61.32% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Bermuda Shorts (SHORT) मार्केट की जानकारी

$ 126.27K
$ 126.27K$ 126.27K

--
----

$ 126.27M
$ 126.27M$ 126.27M

4.00B
4.00B 4.00B

4,000,000,000,000.0
4,000,000,000,000.0 4,000,000,000,000.0

Bermuda Shorts का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 126.27K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SHORT की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.00B है, कुल आपूर्ति 4000000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 126.27M है.

Bermuda Shorts (SHORT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Bermuda Shorts का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bermuda Shorts का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Bermuda Shorts का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Bermuda Shorts का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.84%
30 दिन$ 0+74.67%
60 दिन$ 0+86.62%
90 दिन$ 0--

Bermuda Shorts (SHORT) क्या है

BSC needs something new and unique memecoin tokenomics! Introducing @bscwearshorts Bermuda Shorts Ticker: $SHORT Contract Address: 0xACee924Ec7FCEB684369519e2d135DB2eAabE192 Tokenomics: 4 TRILLION 99.9% will be sent to CZ's wallet 0.08% for Liquidity 0.02% for CEX listings I personally added 80 BNB Liquidity and will be locked for 4 months. Don’t short the market—just buy $SHORT instead. 🩳 Tired of memecoin PvPs and drama? Try $SHORT—no PVP, just building a culture. $SHORT dev sent 99.9% of the supply to CZ—better than $SHIB dev sending 50% of the supply to Vitalik. Join Telegram: https://t.me/BERMUDASHORT

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Bermuda Shorts (SHORT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Bermuda Shorts प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Bermuda Shorts (SHORT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Bermuda Shorts (SHORT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Bermuda Shorts के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Bermuda Shorts प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SHORT लोकल करेंसी में

Bermuda Shorts (SHORT) टोकन का अर्थशास्त्र

Bermuda Shorts (SHORT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SHORT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Bermuda Shorts (SHORT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Bermuda Shorts (SHORT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SHORT प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SHORT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SHORT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Bermuda Shorts का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SHORT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 126.27K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SHORT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SHORT की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.00B USD है.
SHORT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SHORT ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SHORT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SHORT ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SHORT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SHORT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SHORT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SHORT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SHORT का प्राइस का अनुमान देखें.
