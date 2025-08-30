Bermuda Shorts मूल्य (SHORT)
Bermuda Shorts (SHORT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SHORT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SHORT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SHORT में +1.41%, 24 घंटों में -0.84%, तथा पिछले 7 दिनों में +61.32% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Bermuda Shorts का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 126.27K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SHORT की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.00B है, कुल आपूर्ति 4000000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 126.27M है.
आज के दिन के दौरान, Bermuda Shorts का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bermuda Shorts का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Bermuda Shorts का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Bermuda Shorts का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.84%
|30 दिन
|$ 0
|+74.67%
|60 दिन
|$ 0
|+86.62%
|90 दिन
|$ 0
|--
BSC needs something new and unique memecoin tokenomics! Introducing @bscwearshorts Bermuda Shorts Ticker: $SHORT Contract Address: 0xACee924Ec7FCEB684369519e2d135DB2eAabE192 Tokenomics: 4 TRILLION 99.9% will be sent to CZ's wallet 0.08% for Liquidity 0.02% for CEX listings I personally added 80 BNB Liquidity and will be locked for 4 months. Don’t short the market—just buy $SHORT instead. 🩳 Tired of memecoin PvPs and drama? Try $SHORT—no PVP, just building a culture. $SHORT dev sent 99.9% of the supply to CZ—better than $SHIB dev sending 50% of the supply to Vitalik. Join Telegram: https://t.me/BERMUDASHORT
Bermuda Shorts (SHORT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SHORT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
