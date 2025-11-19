एक्सचेंजDEX+
Berkshire Hathaway xStock का आज का लाइव मूल्य 515.35 USD है.BRK.BX का मार्केट कैप 816,636 USD है. भारत में BRK.BX से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

BRK.BX की अधिक जानकारी

BRK.BX प्राइस की जानकारी

BRK.BX क्या है

BRK.BX व्हाइटपेपर

BRK.BX आधिकारिक वेबसाइट

BRK.BX टोकन का अर्थशास्त्र

BRK.BX प्राइस का पूर्वानुमान

Berkshire Hathaway xStock लोगो

Berkshire Hathaway xStock मूल्य (BRK.BX)

गैर-सूचीबद्ध

1 BRK.BX से USD लाइव प्राइस:

mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) मूल्य का लाइव चार्ट
Berkshire Hathaway xStock का आज का मूल्य

आज Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) का लाइव मूल्य $ 515.35 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.26% का बदलाव आया है. मौजूदा BRK.BX से USD कन्वर्ज़न दर $ 515.35 प्रति BRK.BX है.

$ 816,636 के मार्केट कैप के अनुसार Berkshire Hathaway xStock करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 1.58K BRK.BX है. पिछले 24 घंटों के दौरान, BRK.BX की ट्रेडिंग $ 508.92 (निम्न) और $ 517.13 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 546.27 और सबसे निम्न स्तर $ 477.38 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में BRK.BX में पिछले एक घंटे में -0.00% और पिछले 7 दिनों में +1.61% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) मार्केट की जानकारी

Berkshire Hathaway xStock का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 816.64K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BRK.BX की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.58K है, कुल आपूर्ति 23199.9992526 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.96M है.

Berkshire Hathaway xStock की प्राइस हिस्ट्री USD

Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Berkshire Hathaway xStock का USD में मूल्य बदलाव $ +6.43 था.
पिछले 30 दिनों में, Berkshire Hathaway xStock का USD में मूल्य बदलाव $ +12.1760198450 था.
पिछले 60 दिनों में, Berkshire Hathaway xStock का USD में मूल्य बदलाव $ -8.9266350250 था.
पिछले 90 दिनों में, Berkshire Hathaway xStock का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +6.43+1.26%
30 दिन$ +12.1760198450+2.36%
60 दिन$ -8.9266350250-1.73%
90 दिन$ 0--

Berkshire Hathaway xStock के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में BRK.BX का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Berkshire Hathaway xStock के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

MEXC टूल्स
रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Berkshire Hathaway xStock की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए BRK.BX के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Berkshire Hathaway xStockप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) संसाधन

व्हाइट पेपर
आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Berkshire Hathaway xStock

2030 में 1 Berkshire Hathaway xStock का मूल्य कितना होगा?
अगर Berkshire Hathaway xStock 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Berkshire Hathaway xStock के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Berkshire Hathaway xStock के बारे में और जानें

