Beramonium is a premier Berachain-native gaming studio, building a multi-game ecosystem powered by Berachain. The first title, Beramonium Chronicles: Gemhunters, is an idle-RPG with Play & Earn (P&E) mechanics, where players send NFT-based Characters on missions to earn Gems and Equipment. These rewards enhance gameplay and unlock additional benefits within the Berachain ecosystem. Expanding on this foundation, Beramonium Chronicles: Adventures introduces a full-3D RPG designed to bridge the gap between web2 and web3 gaming. With seamless blockchain integration, players can engage at their own pace: in casual and fun way or through "degen way" with advanced economics & game-theory. $BERAMO is at the center of the Beramonium ecosystem. It's a heavily deflationary token that powers in-game mechanics. Beramonium aims to redefine sustainable web3 gaming by leveraging Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) to create a positive-sum rewards system rather than relying on traditional player-extractive models.

BeramoniumCoin (BERAMO) टोकन का अर्थशास्त्र

BeramoniumCoin (BERAMO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BERAMO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: BeramoniumCoin (BERAMO) के बारे में अन्य प्रश्न आज BeramoniumCoin (BERAMO) का मूल्य कितना है? USD में लाइव BERAMO प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. BERAMO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए BERAMO से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. BeramoniumCoin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? BERAMO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 125.91K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. BERAMO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? BERAMO की मार्केट में उपलब्ध राशि 431.77M USD है. BERAMO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? BERAMO ने 0.00635425 USD की ATH प्राइस हासिल की. BERAMO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? BERAMO ने 0 USD की ATL प्राइस देखी. BERAMO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? BERAMO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या BERAMO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BERAMO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BERAMO का प्राइस का अनुमान देखें.

