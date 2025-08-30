BeramoniumCoin मूल्य (BERAMO)
BeramoniumCoin (BERAMO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BERAMO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BERAMO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00635425 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BERAMO में -0.77%, 24 घंटों में -4.64%, तथा पिछले 7 दिनों में +5.98% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BeramoniumCoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 125.91K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BERAMO की मार्केट में उपलब्ध राशि 431.77M है, कुल आपूर्ति 966304216.6838834 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 281.79K है.
आज के दिन के दौरान, BeramoniumCoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BeramoniumCoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, BeramoniumCoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, BeramoniumCoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.64%
|30 दिन
|$ 0
|+10.00%
|60 दिन
|$ 0
|-15.00%
|90 दिन
|$ 0
|--
Beramonium is a premier Berachain-native gaming studio, building a multi-game ecosystem powered by Berachain. The first title, Beramonium Chronicles: Gemhunters, is an idle-RPG with Play & Earn (P&E) mechanics, where players send NFT-based Characters on missions to earn Gems and Equipment. These rewards enhance gameplay and unlock additional benefits within the Berachain ecosystem. Expanding on this foundation, Beramonium Chronicles: Adventures introduces a full-3D RPG designed to bridge the gap between web2 and web3 gaming. With seamless blockchain integration, players can engage at their own pace: in casual and fun way or through "degen way" with advanced economics & game-theory. $BERAMO is at the center of the Beramonium ecosystem. It's a heavily deflationary token that powers in-game mechanics. Beramonium aims to redefine sustainable web3 gaming by leveraging Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) to create a positive-sum rewards system rather than relying on traditional player-extractive models.
