Berachain Staked ETH लोगो

Berachain Staked ETH मूल्य (BERAETH)

गैर-सूचीबद्ध

1 BERAETH से USD लाइव प्राइस:

$4,437.85
$4,437.85$4,437.85
-5.40%1D
mexc
USD
Berachain Staked ETH (BERAETH) मूल्य का लाइव चार्ट
Berachain Staked ETH (BERAETH) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 4,418.38
$ 4,418.38$ 4,418.38
24 घंटे में न्यूनतम
$ 4,699.42
$ 4,699.42$ 4,699.42
24 घंटे में उच्चतम

$ 4,418.38
$ 4,418.38$ 4,418.38

$ 4,699.42
$ 4,699.42$ 4,699.42

$ 5,080.07
$ 5,080.07$ 5,080.07

$ 1,303.45
$ 1,303.45$ 1,303.45

-1.22%

-5.45%

+2.87%

+2.87%

Berachain Staked ETH (BERAETH) रियल-टाइम प्राइस $4,437.85 है. पिछले 24 घंटों में, BERAETH ने $ 4,418.38 के कम और $ 4,699.42 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BERAETH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5,080.07 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1,303.45 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BERAETH में -1.22%, 24 घंटों में -5.45%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.87% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Berachain Staked ETH (BERAETH) मार्केट की जानकारी

$ 13.92M
$ 13.92M$ 13.92M

--
----

$ 13.92M
$ 13.92M$ 13.92M

3.15K
3.15K 3.15K

3,145.286792241557
3,145.286792241557 3,145.286792241557

Berachain Staked ETH का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.92M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BERAETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.15K है, कुल आपूर्ति 3145.286792241557 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 13.92M है.

Berachain Staked ETH (BERAETH) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Berachain Staked ETH का USD में मूल्य बदलाव $ -256.018763186516 था.
पिछले 30 दिनों में, Berachain Staked ETH का USD में मूल्य बदलाव $ +650.2444328400 था.
पिछले 60 दिनों में, Berachain Staked ETH का USD में मूल्य बदलाव $ +3,498.0527184900 था.
पिछले 90 दिनों में, Berachain Staked ETH का USD में मूल्य बदलाव $ +1,877.479210769938 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -256.018763186516-5.45%
30 दिन$ +650.2444328400+14.65%
60 दिन$ +3,498.0527184900+78.82%
90 दिन$ +1,877.479210769938+73.33%

Berachain Staked ETH (BERAETH) क्या है

beraETH is a Berachain-native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to Berachain users and builders. By minting beraETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving the Berachain network. beraETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use beraETH in DeFi on Berachain as you normally would.

Berachain Staked ETH प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Berachain Staked ETH (BERAETH) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Berachain Staked ETH (BERAETH) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Berachain Staked ETH के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

Berachain Staked ETH (BERAETH) टोकन का अर्थशास्त्र

Berachain Staked ETH (BERAETH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BERAETH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Berachain Staked ETH (BERAETH) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Berachain Staked ETH (BERAETH) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BERAETH प्राइस 4,437.85 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BERAETH से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BERAETH से USD की मौजूदा प्राइस $ 4,437.85 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Berachain Staked ETH का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BERAETH के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.92M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BERAETH की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BERAETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.15K USD है.
BERAETH की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BERAETH ने 5,080.07 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BERAETH का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BERAETH ने 1,303.45 USD की ATL प्राइस देखी.
BERAETH का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BERAETH के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BERAETH इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BERAETH इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BERAETH का प्राइस का अनुमान देखें.
Berachain Staked ETH (BERAETH) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.