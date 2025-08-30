BECOIN की अधिक जानकारी

1 BECOIN से USD लाइव प्राइस:

$0.00175844
$0.00175844$0.00175844
0.00%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
bePAY Finance (BECOIN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:15:45 (UTC+8)

bePAY Finance (BECOIN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.248777
$ 0.248777$ 0.248777

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

bePAY Finance (BECOIN) रियल-टाइम प्राइस $0.00175844 है. पिछले 24 घंटों में, BECOIN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BECOIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.248777 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BECOIN में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

bePAY Finance (BECOIN) मार्केट की जानकारी

$ 22.86K
$ 22.86K$ 22.86K

--
----

$ 22.86K
$ 22.86K$ 22.86K

13.00M
13.00M 13.00M

13,000,000.0
13,000,000.0 13,000,000.0

bePAY Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.86K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BECOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 13.00M है, कुल आपूर्ति 13000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.86K है.

bePAY Finance (BECOIN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, bePAY Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, bePAY Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000392394 था.
पिछले 60 दिनों में, bePAY Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000896093 था.
पिछले 90 दिनों में, bePAY Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003431168346977069 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -0.0000392394-2.23%
60 दिन$ -0.0000896093-5.09%
90 दिन$ +0.0003431168346977069+24.24%

bePAY Finance (BECOIN) क्या है

bePAY is a DEFI (Decentralized Finance) protocol that is the first BNPL (Buy Now Pay Later) platform based on blockchain technology. bePAY will offer significant cost savings to all participants in the ecosystem by utilising smart contract technology and blockchains. bePAY aims to be a key participant offering DEFI e-commerce and in-store solutions to shoppers and merchants. bePAY will also allow users to pay for their shopping with any approved cryptocurrency that they hold in their bePAY wallet. Shoppers will be rewarded through a program that will benefit all participants in the bePAY ecosystem. bePAY is powered by the bePAY token which will be used as a mechanism through which the protocol is governed. A broad distribution across the entire ecosystem including users, merchants and marketplaces will ensure that all participants are rewarded.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

bePAY Finance (BECOIN) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

bePAY Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में bePAY Finance (BECOIN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके bePAY Finance (BECOIN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? bePAY Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब bePAY Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BECOIN लोकल करेंसी में

bePAY Finance (BECOIN) टोकन का अर्थशास्त्र

bePAY Finance (BECOIN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BECOIN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: bePAY Finance (BECOIN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज bePAY Finance (BECOIN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BECOIN प्राइस 0.00175844 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BECOIN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BECOIN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00175844 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
bePAY Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BECOIN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.86K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BECOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BECOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 13.00M USD है.
BECOIN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BECOIN ने 0.248777 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BECOIN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BECOIN ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BECOIN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BECOIN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BECOIN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BECOIN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BECOIN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:15:45 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.