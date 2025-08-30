Benzene मूल्य (BZN)
+1.10%
-3.64%
-25.79%
-25.79%
Benzene (BZN) रियल-टाइम प्राइस $0.059343 है. पिछले 24 घंटों में, BZN ने $ 0.058044 के कम और $ 0.063493 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BZN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 32.59 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01156936 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BZN में +1.10%, 24 घंटों में -3.64%, तथा पिछले 7 दिनों में -25.79% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Benzene का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 63.68K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BZN की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.07M है, कुल आपूर्ति 99533096.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.90M है.
आज के दिन के दौरान, Benzene का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0022459773224407 था.
पिछले 30 दिनों में, Benzene का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0140048530 था.
पिछले 60 दिनों में, Benzene का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0067488538 था.
पिछले 90 दिनों में, Benzene का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0022459773224407
|-3.64%
|30 दिन
|$ -0.0140048530
|-23.59%
|60 दिन
|$ +0.0067488538
|+11.37%
|90 दिन
|$ 0
|--
War Riders is a massively multiplayer online (MMO) game based on earning cryptocurrency, customizing vehicles and battling opponents. Players can build their own customized war vehicles from scratch and use them to mine and attack enemies for the in-game currency, Benzene (BZN). Most of the in-game items are non-fungible tokens (NFTs), which are scarce and unique. The game is based on the Ethereum network. Players can mine for BZN by driving through waypoints or raiding other players' coins. BZN has a finite supply and unique ""burning"" mechanism enforced by a smart contract. Benzene is used to buy better in-game weapons, additional garage spaces, nitro-boost, and other upgrades.
Benzene (BZN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BZN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
