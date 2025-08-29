BENQI Liquid Staked AVAX मूल्य (SAVAX)
BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) रियल-टाइम प्राइस $29.29 है. पिछले 24 घंटों में, SAVAX ने $ 28.82 के कम और $ 30.82 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SAVAX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 103.55 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 9.25 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SAVAX में -0.47%, 24 घंटों में -2.74%, तथा पिछले 7 दिनों में +6.73% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BENQI Liquid Staked AVAX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 418.75M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SAVAX की मार्केट में उपलब्ध राशि 14.26M है, कुल आपूर्ति 14257982.47437012 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 418.75M है.
आज के दिन के दौरान, BENQI Liquid Staked AVAX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.82749357093287 था.
पिछले 30 दिनों में, BENQI Liquid Staked AVAX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.8182454400 था.
पिछले 60 दिनों में, BENQI Liquid Staked AVAX का USD में मूल्य बदलाव $ +9.8075573280 था.
पिछले 90 दिनों में, BENQI Liquid Staked AVAX का USD में मूल्य बदलाव $ +4.403749769377126 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.82749357093287
|-2.74%
|30 दिन
|$ +0.8182454400
|+2.79%
|60 दिन
|$ +9.8075573280
|+33.48%
|90 दिन
|$ +4.403749769377126
|+17.70%
BENQI Liquid Staking is the first liquid staking protocol for Avalanche. Users stake AVAX with BENQI, and receive sAVAX, an interest bearing version of AVAX. This allows users to earn both the rewards for securing the Avalanche network and from the world of DeFi.
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.