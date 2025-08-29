STTON की अधिक जानकारी

bemo Staked TON लोगो

bemo Staked TON मूल्य (STTON)

गैर-सूचीबद्ध

1 STTON से USD लाइव प्राइस:

$3.34
$3.34$3.34
-2.70%1D
mexc
USD
bemo Staked TON (STTON) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:05:55 (UTC+8)

bemo Staked TON (STTON) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 3.32
$ 3.32$ 3.32
24 घंटे में न्यूनतम
$ 3.45
$ 3.45$ 3.45
24 घंटे में उच्चतम

$ 3.32
$ 3.32$ 3.32

$ 3.45
$ 3.45$ 3.45

$ 8.54
$ 8.54$ 8.54

$ 2.54
$ 2.54$ 2.54

-0.58%

-2.85%

-4.13%

-4.13%

bemo Staked TON (STTON) रियल-टाइम प्राइस $3.34 है. पिछले 24 घंटों में, STTON ने $ 3.32 के कम और $ 3.45 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STTON की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 8.54 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 2.54 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STTON में -0.58%, 24 घंटों में -2.85%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.13% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

bemo Staked TON (STTON) मार्केट की जानकारी

$ 8.30M
$ 8.30M$ 8.30M

--
----

$ 8.30M
$ 8.30M$ 8.30M

2.50M
2.50M 2.50M

2,495,050.719323948
2,495,050.719323948 2,495,050.719323948

bemo Staked TON का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.30M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STTON की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.50M है, कुल आपूर्ति 2495050.719323948 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.30M है.

bemo Staked TON (STTON) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, bemo Staked TON का USD में मूल्य बदलाव $ -0.097982210862105 था.
पिछले 30 दिनों में, bemo Staked TON का USD में मूल्य बदलाव $ -0.2826044140 था.
पिछले 60 दिनों में, bemo Staked TON का USD में मूल्य बदलाव $ +0.2360294500 था.
पिछले 90 दिनों में, bemo Staked TON का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0221473016748474 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.097982210862105-2.85%
30 दिन$ -0.2826044140-8.46%
60 दिन$ +0.2360294500+7.07%
90 दिन$ +0.0221473016748474+0.67%

bemo Staked TON (STTON) क्या है

bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON. bemo allows users to stake TON tokens and receive stTON tokens in return, which can be freely used in DeFi while continuously earning staking rewards. Users stake TON tokens in the bemo app. After confirming the transaction, they receive stTON tokens, representing their share in the staking pool. The amount of stTON received is determined by the smart contract based on the current stTON/TON exchange rate. The staked TON tokens join the overall staking pool, which supports the TON blockchain. For this, they receive rewards. After each validation round, the rewards, minus the bemo fee, are added to the staking pool, increasing its size. As the staking pool grows, so does the price of stTON. The bemo Incentive Program aims to engage users and deepen their understanding of DeFi on the TON blockchain. With bemo, you already earn staking rewards and additional yield on your stTON in DeFi. The incentive program allows users to earn stXP for actions with stTON tokens: minting, holding, providing liquidity for DEX, and lending. In Q4 2024, users will be able to convert stXP into $BMO tokens.

STTON लोकल करेंसी में

bemo Staked TON (STTON) टोकन का अर्थशास्त्र

bemo Staked TON (STTON) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. STTON टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: bemo Staked TON (STTON) के बारे में अन्य प्रश्न

आज bemo Staked TON (STTON) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव STTON प्राइस 3.34 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
STTON से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
STTON से USD की मौजूदा प्राइस $ 3.34 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
bemo Staked TON का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
STTON के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.30M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
STTON की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
STTON की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.50M USD है.
STTON की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
STTON ने 8.54 USD की ATH प्राइस हासिल की.
STTON का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
STTON ने 2.54 USD की ATL प्राइस देखी.
STTON का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
STTON के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या STTON इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष STTON इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए STTON का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:05:55 (UTC+8)

