bemo Staked TON (STTON) रियल-टाइम प्राइस $3.34 है. पिछले 24 घंटों में, STTON ने $ 3.32 के कम और $ 3.45 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STTON की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 8.54 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 2.54 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STTON में -0.58%, 24 घंटों में -2.85%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.13% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
bemo Staked TON का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.30M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STTON की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.50M है, कुल आपूर्ति 2495050.719323948 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.30M है.
आज के दिन के दौरान, bemo Staked TON का USD में मूल्य बदलाव $ -0.097982210862105 था.
पिछले 30 दिनों में, bemo Staked TON का USD में मूल्य बदलाव $ -0.2826044140 था.
पिछले 60 दिनों में, bemo Staked TON का USD में मूल्य बदलाव $ +0.2360294500 था.
पिछले 90 दिनों में, bemo Staked TON का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0221473016748474 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.097982210862105
|-2.85%
|30 दिन
|$ -0.2826044140
|-8.46%
|60 दिन
|$ +0.2360294500
|+7.07%
|90 दिन
|$ +0.0221473016748474
|+0.67%
bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON. bemo allows users to stake TON tokens and receive stTON tokens in return, which can be freely used in DeFi while continuously earning staking rewards. Users stake TON tokens in the bemo app. After confirming the transaction, they receive stTON tokens, representing their share in the staking pool. The amount of stTON received is determined by the smart contract based on the current stTON/TON exchange rate. The staked TON tokens join the overall staking pool, which supports the TON blockchain. For this, they receive rewards. After each validation round, the rewards, minus the bemo fee, are added to the staking pool, increasing its size. As the staking pool grows, so does the price of stTON. The bemo Incentive Program aims to engage users and deepen their understanding of DeFi on the TON blockchain. With bemo, you already earn staking rewards and additional yield on your stTON in DeFi. The incentive program allows users to earn stXP for actions with stTON tokens: minting, holding, providing liquidity for DEX, and lending. In Q4 2024, users will be able to convert stXP into $BMO tokens.
