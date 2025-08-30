Bemo मूल्य (BMTON)
-0.35%
-3.46%
-8.49%
-8.49%
Bemo (BMTON) रियल-टाइम प्राइस $3.06 है. पिछले 24 घंटों में, BMTON ने $ 3.04 के कम और $ 3.19 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BMTON की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.72 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 2.73 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BMTON में -0.35%, 24 घंटों में -3.46%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Bemo का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 427.16K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BMTON की मार्केट में उपलब्ध राशि 139.66K है, कुल आपूर्ति 139655.450654053 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 427.16K है.
आज के दिन के दौरान, Bemo का USD में मूल्य बदलाव $ -0.109658224102076 था.
पिछले 30 दिनों में, Bemo का USD में मूल्य बदलाव $ -0.2342062800 था.
पिछले 60 दिनों में, Bemo का USD में मूल्य बदलाव $ +0.2611232640 था.
पिछले 90 दिनों में, Bemo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.109658224102076
|-3.46%
|30 दिन
|$ -0.2342062800
|-7.65%
|60 दिन
|$ +0.2611232640
|+8.53%
|90 दिन
|$ 0
|--
bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON that allows you to stake native TON tokens and, in return, get bmTON tokens which you can use freely in DeFi. The price of the bmTON token to TON increases with the staking rewards accrued after each validation round by bemo protocol. bemo protocol is a set of smart contracts on the TON blockchain. These contracts are responsible for: TON deposits and withdrawals Minting and burning of the bmTON tokens Transfer of TON tokens to the participating validators Receipt of the staking fees Validation and protocol fee calculation and distribution bmTON vs TON price and exchange rate calculation Key components of bemo are the application’s set of smart contracts and the bmTON token.
