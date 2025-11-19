एक्सचेंजDEX+
Bella Bumper का आज का लाइव मूल्य 0.00033152 USD है.BUMPER का मार्केट कैप 171,463 USD है. भारत में BUMPER से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!Bella Bumper का आज का लाइव मूल्य 0.00033152 USD है.BUMPER का मार्केट कैप 171,463 USD है. भारत में BUMPER से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

BUMPER की अधिक जानकारी

BUMPER प्राइस की जानकारी

BUMPER क्या है

BUMPER आधिकारिक वेबसाइट

BUMPER टोकन का अर्थशास्त्र

BUMPER प्राइस का पूर्वानुमान

इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
Bella Bumper (BUMPER) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:02:27 (UTC+8)

Bella Bumper का आज का मूल्य

आज Bella Bumper (BUMPER) का लाइव मूल्य $ 0.00033152 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 6.26% का बदलाव आया है. मौजूदा BUMPER से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00033152 प्रति BUMPER है.

$ 171,463 के मार्केट कैप के अनुसार Bella Bumper करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 499.66M BUMPER है. पिछले 24 घंटों के दौरान, BUMPER की ट्रेडिंग $ 0.00033235 (निम्न) और $ 0.00038263 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00667841 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00033235 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में BUMPER में पिछले एक घंटे में -3.38% और पिछले 7 दिनों में -36.89% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Bella Bumper (BUMPER) मार्केट की जानकारी

Bella Bumper का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 171.46K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BUMPER की मार्केट में उपलब्ध राशि 499.66M है, कुल आपूर्ति 499661173.494632 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 171.46K है.

Bella Bumper की प्राइस हिस्ट्री USD

-3.38%

-6.25%

-36.89%

-36.89%

Bella Bumper (BUMPER) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Bella Bumper का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bella Bumper का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001584358 था.
पिछले 60 दिनों में, Bella Bumper का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002653919 था.
पिछले 90 दिनों में, Bella Bumper का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0016987014459591563 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-6.25%
30 दिन$ -0.0001584358-47.79%
60 दिन$ -0.0002653919-80.05%
90 दिन$ -0.0016987014459591563-83.67%

Bella Bumper के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Bella Bumper (BUMPER) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में BUMPER का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Bella Bumper (BUMPER) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Bella Bumper के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

MEXC टूल्स
रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Bella Bumper की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए BUMPER के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Bella Bumperप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

Bella Bumper (BUMPER) संसाधन

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Bella Bumper

2030 में 1 Bella Bumper का मूल्य कितना होगा?
अगर Bella Bumper 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Bella Bumper के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:02:27 (UTC+8)

Bella Bumper के बारे में और जानें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.