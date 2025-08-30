BelievePad मूल्य (BPAD)
+0.73%
-0.15%
-17.82%
-17.82%
BelievePad (BPAD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BPAD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BPAD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BPAD में +0.73%, 24 घंटों में -0.15%, तथा पिछले 7 दिनों में -17.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BelievePad का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 30.76K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BPAD की मार्केट में उपलब्ध राशि 997.33M है, कुल आपूर्ति 997330791.329197 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 30.76K है.
आज के दिन के दौरान, BelievePad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BelievePad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, BelievePad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, BelievePad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.15%
|30 दिन
|$ 0
|-33.00%
|60 दिन
|$ 0
|-15.46%
|90 दिन
|$ 0
|--
BelievePad is the next evolution of the Believe ecosystem — a new, web-native interface built with the same mission: to support and showcase tokens within the Believe network. Designed for speed and simplicity, BelievePad offers a seamless, on-chain trading experience using bonding curve mechanics for dynamic token pricing. As tokens hit predefined market cap thresholds, they’re automatically added to liquidity pools, boosting discoverability and tradability. Users can earn boost points by trading, which increase token visibility on the platform. These boosts decay over time, encouraging continuous engagement. At its core, BelievePad is the central hub for discovering, trading, and amplifying community-driven tokens — where belief becomes value.
