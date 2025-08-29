Beincom मूल्य (BIC)
Beincom (BIC) रियल-टाइम प्राइस $0.01349866 है. पिछले 24 घंटों में, BIC ने $ 0.01330917 के कम और $ 0.01426928 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BIC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0422829 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0124738 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BIC में -1.49%, 24 घंटों में -5.26%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.56% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Beincom का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.91M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BIC की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.85B है, कुल आपूर्ति 5000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 67.42M है.
आज के दिन के दौरान, Beincom का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00075040370491884 था.
पिछले 30 दिनों में, Beincom का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0016295487 था.
पिछले 60 दिनों में, Beincom का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009181788 था.
पिछले 90 दिनों में, Beincom का USD में मूल्य बदलाव $ -0.005229978250781846 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00075040370491884
|-5.26%
|30 दिन
|$ -0.0016295487
|-12.07%
|60 दिन
|$ -0.0009181788
|-6.80%
|90 दिन
|$ -0.005229978250781846
|-27.92%
Started from 2021, Beincom has been built to become a social hub and community platform, with BIC Token at its heart. Beincom created a platform for community builders to connect with their most engaging members/followers, consolidating the loyals from multiple platforms into one unified. Contents created in Beincom can be shared to other platforms, and contents from others can be embedded to Beincom, making a "social hub", one platform to manage all others. Communities on Beincom are structured in the "inner-circle" model. A community contains multiple of smaller groups inside, and each group may have many more inner groups, classifying the community thus support the administration and content delivery. The community builders receive BIC Token in the form of donation from their members, or via paid features such as TPDM, and by completing missions and achievements. The BIC Token are also used in NFT minting and auction, advertisement like boosted content and recommended community, premium features and other utilities on the platform. Beincom is empowered by the integrated technology of web2 and web3. The interface keeps the familiarity of traditional social platform, while offering users web3 features including wallet, token swap, NFT & Marketplace, etc.
