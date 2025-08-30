$BEFFAI की अधिक जानकारी

BeffAI लोगो

BeffAI मूल्य ($BEFFAI)

गैर-सूचीबद्ध

1 $BEFFAI से USD लाइव प्राइस:

--
----
-4.80%1D
USD
BeffAI ($BEFFAI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:53:36 (UTC+8)

BeffAI ($BEFFAI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00545427
$ 0.00545427$ 0.00545427

$ 0
$ 0$ 0

+0.59%

-4.83%

-0.97%

-0.97%

BeffAI ($BEFFAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $BEFFAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $BEFFAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00545427 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $BEFFAI में +0.59%, 24 घंटों में -4.83%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.97% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

BeffAI ($BEFFAI) मार्केट की जानकारी

$ 42.17K
$ 42.17K$ 42.17K

--
----

$ 42.17K
$ 42.17K$ 42.17K

999.77M
999.77M 999.77M

999,768,131.428707
999,768,131.428707 999,768,131.428707

BeffAI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 42.17K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $BEFFAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.77M है, कुल आपूर्ति 999768131.428707 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 42.17K है.

BeffAI ($BEFFAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, BeffAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BeffAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, BeffAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, BeffAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.83%
30 दिन$ 0-24.39%
60 दिन$ 0-22.51%
90 दिन$ 0--

BeffAI ($BEFFAI) क्या है

$BeffAI is the Solana token powering BasedBeffAI. BasedBeffAI is an OG ELIZA agent built on ai16z's ELIZA technology and inspired by the e/acc movement. Trained on BasedBeffJezos's X posts for peak e/acc accuracy, BasedBeffAI evolves with ELIZA tech advancements. Learn more: ELIZA tech: https://github.com/ai16z/eliza E/ACC: https://en.wikipedia.org/wiki/Effective_accelerationism A C C E L E R A T E

BeffAI ($BEFFAI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

BeffAI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BeffAI ($BEFFAI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BeffAI ($BEFFAI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BeffAI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब BeffAI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

$BEFFAI लोकल करेंसी में

BeffAI ($BEFFAI) टोकन का अर्थशास्त्र

BeffAI ($BEFFAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $BEFFAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: BeffAI ($BEFFAI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज BeffAI ($BEFFAI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव $BEFFAI प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
$BEFFAI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
$BEFFAI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
BeffAI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
$BEFFAI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 42.17K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
$BEFFAI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
$BEFFAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.77M USD है.
$BEFFAI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
$BEFFAI ने 0.00545427 USD की ATH प्राइस हासिल की.
$BEFFAI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
$BEFFAI ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
$BEFFAI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
$BEFFAI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या $BEFFAI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष $BEFFAI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए $BEFFAI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:53:36 (UTC+8)

BeffAI ($BEFFAI) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.