Beevo लोगो

Beevo मूल्य (BEEVO)

गैर-सूचीबद्ध

1 BEEVO से USD लाइव प्राइस:

--
----
-3.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Beevo (BEEVO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:38:16 (UTC+8)

Beevo (BEEVO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00142896
$ 0.00142896$ 0.00142896

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-3.24%

-0.85%

-0.85%

Beevo (BEEVO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BEEVO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BEEVO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00142896 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BEEVO में -0.02%, 24 घंटों में -3.24%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.85% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Beevo (BEEVO) मार्केट की जानकारी

$ 17.47K
$ 17.47K$ 17.47K

--
----

$ 17.47K
$ 17.47K$ 17.47K

999.98M
999.98M 999.98M

999,975,172.9706241
999,975,172.9706241 999,975,172.9706241

Beevo का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.47K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BEEVO की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.98M है, कुल आपूर्ति 999975172.9706241 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.47K है.

Beevo (BEEVO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Beevo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Beevo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Beevo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Beevo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.24%
30 दिन$ 0-53.42%
60 दिन$ 0+212.39%
90 दिन$ 0--

Beevo (BEEVO) क्या है

Beevo (Beevo) – A Community-Driven Meme Coin on Solana Beevo is a meme coin built on the Solana blockchain, designed to leverage the speed, scalability, and low transaction costs of the network. Launched on the Boop.fun platform, Beevo is part of the growing ecosystem of viral digital assets that emphasize community participation and decentralized ownership. Created by Broccoli Dev, a known figure in the Solana meme coin space, Beevo combines meme culture with solid infrastructure, ensuring a seamless user experience and long-term community engagement. Key Features: Blockchain: Solana – high-speed, low-fee, and scalable. Launch Platform: Boop.fun – a trusted platform for launching Solana-based meme tokens. Developer: Broccoli Dev – reputable builder within the Solana community. Community Focused: Emphasis on organic growth, transparency, and decentralized engagement. Beevo aims to be more than just a meme—it’s a digital asset built with intention, backed by a strong development ethos and supported by an engaged community.

BEEVO लोकल करेंसी में

Beevo (BEEVO) टोकन का अर्थशास्त्र

Beevo (BEEVO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BEEVO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Beevo (BEEVO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Beevo (BEEVO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BEEVO प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BEEVO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BEEVO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Beevo का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BEEVO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.47K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BEEVO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BEEVO की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.98M USD है.
BEEVO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BEEVO ने 0.00142896 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BEEVO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BEEVO ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BEEVO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BEEVO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BEEVO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BEEVO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BEEVO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:38:16 (UTC+8)

