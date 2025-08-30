Beevo मूल्य (BEEVO)
-0.02%
-3.24%
-0.85%
-0.85%
Beevo (BEEVO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BEEVO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BEEVO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00142896 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BEEVO में -0.02%, 24 घंटों में -3.24%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.85% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Beevo का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.47K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BEEVO की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.98M है, कुल आपूर्ति 999975172.9706241 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.47K है.
आज के दिन के दौरान, Beevo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Beevo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Beevo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Beevo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.24%
|30 दिन
|$ 0
|-53.42%
|60 दिन
|$ 0
|+212.39%
|90 दिन
|$ 0
|--
Beevo (Beevo) – A Community-Driven Meme Coin on Solana Beevo is a meme coin built on the Solana blockchain, designed to leverage the speed, scalability, and low transaction costs of the network. Launched on the Boop.fun platform, Beevo is part of the growing ecosystem of viral digital assets that emphasize community participation and decentralized ownership. Created by Broccoli Dev, a known figure in the Solana meme coin space, Beevo combines meme culture with solid infrastructure, ensuring a seamless user experience and long-term community engagement. Key Features: Blockchain: Solana – high-speed, low-fee, and scalable. Launch Platform: Boop.fun – a trusted platform for launching Solana-based meme tokens. Developer: Broccoli Dev – reputable builder within the Solana community. Community Focused: Emphasis on organic growth, transparency, and decentralized engagement. Beevo aims to be more than just a meme—it’s a digital asset built with intention, backed by a strong development ethos and supported by an engaged community.
