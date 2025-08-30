Beer Frog मूल्य (FROG)
--
-3.14%
+4.67%
+4.67%
Beer Frog (FROG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FROG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FROG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00256431 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FROG में --, 24 घंटों में -3.14%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.67% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Beer Frog का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 96.07K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FROG की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 96.07K है.
आज के दिन के दौरान, Beer Frog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Beer Frog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Beer Frog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Beer Frog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.14%
|30 दिन
|$ 0
|-20.36%
|60 दिन
|$ 0
|+58.79%
|90 दिन
|$ 0
|--
Beer Frog is a meme project inspired by Matt Furies first frog, presented on his website mattfurie.com on April 16 2004. The idea that this blue eyed frog with blue eyes and a beer belly was the first Matt drew was reason enough to dedicate a token to him. Beer Frog is basically the Nestor of Matt Furie memes. Also known as the FrogFather (referenced to DogeFather - Elon Musk). The project also is a hommage to the original creator, Matt Furie.
