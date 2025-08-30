Beer Can Island मूल्य (BCI)
Beer Can Island (BCI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BCI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BCI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00108069 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BCI में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +1.50% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Beer Can Island का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.10K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BCI की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 13.10K है.
आज के दिन के दौरान, Beer Can Island का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Beer Can Island का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Beer Can Island का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Beer Can Island का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+17.90%
|60 दिन
|$ 0
|+44.22%
|90 दिन
|$ 0
|--
The World famous Beer Can Island located in Tampa Bay is first ever private island to launch it's own crypto coin! This is not just another meme coin, but will have real world value on the island! Memberships will be replaced with $BCI token holders. The $BCI token will also be a valid form of payment on the island at the tiki bar for food, beverage, merchandise and concerts. See you on the island!
Beer Can Island (BCI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BCI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
