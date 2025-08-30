BEEM की अधिक जानकारी

Beem Communication लोगो

Beem Communication मूल्य (BEEM)

गैर-सूचीबद्ध

1 BEEM से USD लाइव प्राइस:

$0.00075737
$0.00075737
+1.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Beem Communication (BEEM) मूल्य का लाइव चार्ट
Beem Communication (BEEM) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00145202
$ 0.00145202

$ 0
$ 0

--

+1.31%

+14.25%

+14.25%

Beem Communication (BEEM) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BEEM ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BEEM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00145202 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BEEM में --, 24 घंटों में +1.31%, तथा पिछले 7 दिनों में +14.25% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Beem Communication (BEEM) मार्केट की जानकारी

$ 757.36K
$ 757.36K

--
--

$ 757.36K
$ 757.36K

999.99M
999.99M

999,990,000.0
999,990,000.0

Beem Communication का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 757.36K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BEEM की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.99M है, कुल आपूर्ति 999990000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 757.36K है.

Beem Communication (BEEM) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Beem Communication का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Beem Communication का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Beem Communication का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Beem Communication का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+1.31%
30 दिन$ 0-19.06%
60 दिन$ 0-14.92%
90 दिन$ 0--

Beem Communication (BEEM) क्या है

Beem is a decentralized communication protocol built on the Solana blockchain that enables secure, fast, and censorship-resistant messaging. It leverages Solana’s high throughput and low transaction costs to provide a scalable and efficient platform for real-time communication without relying on centralized servers. The BEEM token serves multiple purposes: it is used to pay for network services, incentivize node operators, and empower holders with decentralized governance rights. By combining blockchain technology with instant messaging, Beem aims to revolutionize secure communication in the Web3 ecosystem, fostering privacy, transparency, and user control.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Beem Communication प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Beem Communication (BEEM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Beem Communication (BEEM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Beem Communication के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Beem Communication प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BEEM लोकल करेंसी में

Beem Communication (BEEM) टोकन का अर्थशास्त्र

Beem Communication (BEEM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BEEM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Beem Communication (BEEM) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Beem Communication (BEEM) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BEEM प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BEEM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BEEM से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Beem Communication का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BEEM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 757.36K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BEEM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BEEM की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.99M USD है.
BEEM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BEEM ने 0.00145202 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BEEM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BEEM ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BEEM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BEEM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BEEM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BEEM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BEEM का प्राइस का अनुमान देखें.
