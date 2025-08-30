Beeg Blue Whale मूल्य (BEEG)
Beeg Blue Whale (BEEG) रियल-टाइम प्राइस $0.00001376 है. पिछले 24 घंटों में, BEEG ने $ 0.0000137 के कम और $ 0.00001411 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BEEG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00119258 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000738 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BEEG में -0.71%, 24 घंटों में -0.20%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.04% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Beeg Blue Whale का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 137.69K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BEEG की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00B है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 137.69K है.
आज के दिन के दौरान, Beeg Blue Whale का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Beeg Blue Whale का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000055227 था.
पिछले 60 दिनों में, Beeg Blue Whale का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000026764 था.
पिछले 90 दिनों में, Beeg Blue Whale का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00000751829815685897 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.20%
|30 दिन
|$ -0.0000055227
|-40.13%
|60 दिन
|$ -0.0000026764
|-19.45%
|90 दिन
|$ -0.00000751829815685897
|-35.33%
Its goal is to create and keep a unique community in the Sui ecosystem, and it promises to entertain people and get them to create more memes and create a good vibe with those memes. In the later stages, the BEEG token will provide a utility for itself by providing visual and audio material for other meme projects in the ecosystem and turn it into a financial product. Now it is used more as a tool for community building, development and expansion. The entire supply of Beeg Blue Whale Token is in circulation. There is no team allocation.
