BEE Launchpad मूल्य (BEES)

गैर-सूचीबद्ध

1 BEES से USD लाइव प्राइस:

$0.00113979
-0.50%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
BEE Launchpad (BEES) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:37:47 (UTC+8)

BEE Launchpad (BEES) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00110371
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00114801
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00110371
$ 0.00114801
$ 0.057165
$ 0
+0.00%

-0.48%

+2.28%

+2.28%

BEE Launchpad (BEES) रियल-टाइम प्राइस $0.0011401 है. पिछले 24 घंटों में, BEES ने $ 0.00110371 के कम और $ 0.00114801 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BEES की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.057165 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BEES में +0.00%, 24 घंटों में -0.48%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

BEE Launchpad (BEES) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
--
$ 17.48K
0.00
15,337,934.0
BEE Launchpad का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BEES की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 15337934.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.48K है.

BEE Launchpad (BEES) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, BEE Launchpad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BEE Launchpad का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000166793 था.
पिछले 60 दिनों में, BEE Launchpad का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001816668 था.
पिछले 90 दिनों में, BEE Launchpad का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000212420616930941 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.48%
30 दिन$ -0.0000166793-1.46%
60 दिन$ +0.0001816668+15.93%
90 दिन$ -0.000212420616930941-15.70%

BEE Launchpad (BEES) क्या है

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

BEE Launchpad (BEES) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

BEE Launchpad प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BEE Launchpad (BEES) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BEE Launchpad (BEES) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BEE Launchpad के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब BEE Launchpad प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BEES लोकल करेंसी में

BEE Launchpad (BEES) टोकन का अर्थशास्त्र

BEE Launchpad (BEES) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BEES टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: BEE Launchpad (BEES) के बारे में अन्य प्रश्न

आज BEE Launchpad (BEES) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BEES प्राइस 0.0011401 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BEES से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BEES से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0011401 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
BEE Launchpad का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BEES के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BEES की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BEES की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
BEES की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BEES ने 0.057165 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BEES का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BEES ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BEES का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BEES के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BEES इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BEES इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BEES का प्राइस का अनुमान देखें.
BEE Launchpad (BEES) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

अस्वीकरण

