Bedrock BTC (BRBTC) रियल-टाइम प्राइस $116,166 है. पिछले 24 घंटों में, BRBTC ने $ 116,166 के कम और $ 116,166 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BRBTC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 623,585 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 70,739 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BRBTC में 0.00%, 24 घंटों में 0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Bedrock BTC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 42.10M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BRBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 362.42 है, कुल आपूर्ति 362.41601967 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 42.10M है.
आज के दिन के दौरान, Bedrock BTC का USD में मूल्य बदलाव $ 0.0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bedrock BTC का USD में मूल्य बदलाव $ +405.4890396000 था.
पिछले 60 दिनों में, Bedrock BTC का USD में मूल्य बदलाव $ +12,357.6693804000 था.
पिछले 90 दिनों में, Bedrock BTC का USD में मूल्य बदलाव $ +12,644.55443216707 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0.0
|0.00%
|30 दिन
|$ +405.4890396000
|+0.35%
|60 दिन
|$ +12,357.6693804000
|+10.64%
|90 दिन
|$ +12,644.55443216707
|+12.21%
brBTC is Bedrock's innovative BTC yield product, designed to maximize returns by leveraging multiple restaking protocols. Launching natively on both Ethereum and BNB, brBTC is a Liquid Restaking Token (LRT) that combines the power of diverse BTC derivative assets with Bedrock's advanced restaking strategies. With brBTC, users can deposit a variety of BTC derivatives to generate yield from a curated selection of restaking protocols. This product provides a seamless, efficient, and secure way to earn rewards from BTC assets across two major blockchain ecosystems.
Bedrock BTC (BRBTC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BRBTC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
