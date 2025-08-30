BEATS on BASE मूल्य (BEATS)
-0.68%
-2.95%
-21.03%
-21.03%
BEATS on BASE (BEATS) रियल-टाइम प्राइस $0.00101444 है. पिछले 24 घंटों में, BEATS ने $ 0 के कम और $ 0.00106367 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BEATS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00726409 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BEATS में -0.68%, 24 घंटों में -2.95%, तथा पिछले 7 दिनों में -21.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BEATS on BASE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 480.33K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BEATS की मार्केट में उपलब्ध राशि 473.49M है, कुल आपूर्ति 808808808.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 820.49K है.
आज के दिन के दौरान, BEATS on BASE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BEATS on BASE का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000082089 था.
पिछले 60 दिनों में, BEATS on BASE का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0009725789 था.
पिछले 90 दिनों में, BEATS on BASE का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003888145938815334 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.95%
|30 दिन
|$ +0.0000082089
|+0.81%
|60 दिन
|$ +0.0009725789
|+95.87%
|90 दिन
|$ +0.0003888145938815334
|+62.15%
Beats on Base is a vibrant and community-driven meme coin project, centering around Beats the Koala, an AI-powered character who injects charm and innovation into the crypto scene. The project uniquely combines engaging, fun music videos and dynamic user-generated AI content, providing a platform for creativity and interaction. Through a set of accessible and interactive tools, community members are invited to participate in building a lively and playful brand. This isn't just another meme coin—it's a movement that leverages AI to blend technology, art, and entertainment, with a strong commitment to transparency and sustainable growth.
BEATS on BASE (BEATS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BEATS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
