Beat Matchmaker (BEAT) रियल-टाइम प्राइस $0.00105669 है. पिछले 24 घंटों में, BEAT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BEAT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00141002 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BEAT में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +3.12% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Beat Matchmaker का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 105.67K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BEAT की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 105.67K है.
आज के दिन के दौरान, Beat Matchmaker का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Beat Matchmaker का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000422111 था.
पिछले 60 दिनों में, Beat Matchmaker का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000479738 था.
पिछले 90 दिनों में, Beat Matchmaker का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +0.0000422111
|+3.99%
|60 दिन
|$ -0.0000479738
|-4.54%
|90 दिन
|$ 0
|--
$BEAT isn't just a token; it's a movement. Every transaction fuels the development of cutting-edge tools and platforms that uplift emerging music talent, streamline music distribution, and bring creators closer to their audiences. By supporting $BEAT, you're directly shaping the future of music, fostering innovation, and giving a voice to the next generation of talent. Together, we're redefining how music is created, shared, and experienced.
Beat Matchmaker (BEAT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BEAT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
