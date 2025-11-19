एक्सचेंजDEX+
BEAST SELLER का आज का लाइव मूल्य 0.0037828 USD है.BEAST का मार्केट कैप 262,711 USD है. भारत में BEAST से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

BEAST की अधिक जानकारी

BEAST प्राइस की जानकारी

BEAST क्या है

BEAST आधिकारिक वेबसाइट

BEAST टोकन का अर्थशास्त्र

BEAST प्राइस का पूर्वानुमान

BEAST SELLER लोगो

BEAST SELLER मूल्य (BEAST)

गैर-सूचीबद्ध

1 BEAST से USD लाइव प्राइस:

$0.0037828
-13.90%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
BEAST SELLER (BEAST) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:22:01 (UTC+8)

BEAST SELLER का आज का मूल्य

आज BEAST SELLER (BEAST) का लाइव मूल्य $ 0.0037828 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 13.94% का बदलाव आया है. मौजूदा BEAST से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.0037828 प्रति BEAST है.

$ 262,711 के मार्केट कैप के अनुसार BEAST SELLER करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 69.42M BEAST है. पिछले 24 घंटों के दौरान, BEAST की ट्रेडिंग $ 0.00367509 (निम्न) और $ 0.00444589 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.101404 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00284109 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में BEAST में पिछले एक घंटे में +0.87% और पिछले 7 दिनों में -29.53% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

BEAST SELLER (BEAST) मार्केट की जानकारी

$ 262.71K
--
$ 262.71K
69.42M
69,420,000.0
BEAST SELLER का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 262.71K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BEAST की मार्केट में उपलब्ध राशि 69.42M है, कुल आपूर्ति 69420000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 262.71K है.

BEAST SELLER की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00367509
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00444589
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00367509
$ 0.00444589
$ 0.101404
$ 0.00284109
BEAST SELLER (BEAST) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, BEAST SELLER का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000612606610148651 था.
पिछले 30 दिनों में, BEAST SELLER का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0025621747 था.
पिछले 60 दिनों में, BEAST SELLER का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0030553452 था.
पिछले 90 दिनों में, BEAST SELLER का USD में मूल्य बदलाव $ -0.07625689743970597 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000612606610148651-13.93%
30 दिन$ -0.0025621747-67.73%
60 दिन$ -0.0030553452-80.76%
90 दिन$ -0.07625689743970597-95.27%

BEAST SELLER के लिए प्राइस पूर्वानुमान

BEAST SELLER (BEAST) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में BEAST का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
BEAST SELLER (BEAST) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, BEAST SELLER के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में BEAST SELLER की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए BEAST के प्राइस पूर्वानुमान के लिए BEAST SELLERप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न BEAST SELLER

2030 में 1 BEAST SELLER का मूल्य कितना होगा?
अगर BEAST SELLER 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. BEAST SELLER के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:22:01 (UTC+8)

BEAST SELLER (BEAST) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

