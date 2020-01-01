BEARXRPL ($BEAR) टोकन का अर्थशास्त्र BEARXRPL ($BEAR) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

BEARXRPL ($BEAR) जानकारी The $Bear token is a meme coin inspired by the figure known as Bearableguy123, a pseudonymous crypto influencer within the XRP community. This individual is known for sharing cryptic riddles and predictions, which have garnered a cult-like following. The $BEAR token is essentially a community project that leverages this cultural phenomenon for engagement, creating a fun and speculative environment around bear-themed memes and narratives. आधिकारिक वेबसाइट: https://bearableguy.xyz/ अभी $BEAR खरीदें!

BEARXRPL ($BEAR) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण BEARXRPL ($BEAR) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M कुल आपूर्ति: $ 587.71M $ 587.71M $ 587.71M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 587.71M $ 587.71M $ 587.71M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.02166489 $ 0.02166489 $ 0.02166489 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.00433145 $ 0.00433145 $ 0.00433145 मौजूदा प्राइस: $ 0.00443452 $ 0.00443452 $ 0.00443452 BEARXRPL ($BEAR) प्राइस के बारे में अधिक जानें

BEARXRPL ($BEAR) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले BEARXRPL ($BEAR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: $BEAR टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने $BEAR मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप $BEAR के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो $BEAR टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

