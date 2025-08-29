BEARXRPL मूल्य ($BEAR)
BEARXRPL ($BEAR) रियल-टाइम प्राइस $0.00564507 है. पिछले 24 घंटों में, $BEAR ने $ 0.00558654 के कम और $ 0.00606845 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $BEAR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02166489 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00481486 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $BEAR में -1.11%, 24 घंटों में -5.66%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.61% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BEARXRPL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.32M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $BEAR की मार्केट में उपलब्ध राशि 587.71M है, कुल आपूर्ति 587706098.9435831 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.32M है.
आज के दिन के दौरान, BEARXRPL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000338737985344303 था.
पिछले 30 दिनों में, BEARXRPL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0019737744 था.
पिछले 60 दिनों में, BEARXRPL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0008476789 था.
पिछले 90 दिनों में, BEARXRPL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000698412654979377 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000338737985344303
|-5.66%
|30 दिन
|$ -0.0019737744
|-34.96%
|60 दिन
|$ -0.0008476789
|-15.01%
|90 दिन
|$ -0.000698412654979377
|-11.00%
The $Bear token is a meme coin inspired by the figure known as Bearableguy123, a pseudonymous crypto influencer within the XRP community. This individual is known for sharing cryptic riddles and predictions, which have garnered a cult-like following. The $BEAR token is essentially a community project that leverages this cultural phenomenon for engagement, creating a fun and speculative environment around bear-themed memes and narratives.
