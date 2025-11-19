Bearn BERA का आज का लाइव मूल्य 2.94 USD है.YBERA का मार्केट कैप 17,548.79 USD है. भारत में YBERA से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!Bearn BERA का आज का लाइव मूल्य 2.94 USD है.YBERA का मार्केट कैप 17,548.79 USD है. भारत में YBERA से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!
आज Bearn BERA (YBERA) का लाइव मूल्य $ 2.94 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.00% का बदलाव आया है. मौजूदा YBERA से USD कन्वर्ज़न दर $ 2.94 प्रति YBERA है.
$ 17,548.79 के मार्केट कैप के अनुसार Bearn BERA करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 1.02K YBERA है. पिछले 24 घंटों के दौरान, YBERA की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 2.98 और सबसे निम्न स्तर $ 2.25 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में YBERA में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में 0.00% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.
Bearn BERA (YBERA) मार्केट की जानकारी
$ 17.55K
$ 17.55K$ 17.55K
--
----
$ 2.99K
$ 2.99K$ 2.99K
1.02K
1.02K 1.02K
1,016.557425222359
1,016.557425222359 1,016.557425222359
Bearn BERA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.55K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. YBERA की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.02K है, कुल आपूर्ति 1016.557425222359 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.99K है.
Bearn BERA की प्राइस हिस्ट्री USD
24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 2.98
$ 2.98$ 2.98
$ 2.25
$ 2.25$ 2.25
--
--
0.00%
0.00%
Bearn BERA (YBERA) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के दिन के दौरान, Bearn BERA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था. पिछले 30 दिनों में, Bearn BERA का USD में मूल्य बदलाव $ 0.0000000000 था. पिछले 60 दिनों में, Bearn BERA का USD में मूल्य बदलाव $ +0.3973301220 था. पिछले 90 दिनों में, Bearn BERA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ 0
--
30 दिन
$ 0.0000000000
0.00%
60 दिन
$ +0.3973301220
+13.51%
90 दिन
$ 0
--
Bearn BERA के लिए प्राइस पूर्वानुमान
Bearn BERA (YBERA) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में YBERA का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Bearn BERA (YBERA) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
2040 में, Bearn BERA के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
MEXC टूल्स रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें. जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Bearn BERA की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए YBERA के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Bearn BERAप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.
लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Bearn BERA
2030 में 1 Bearn BERA का मूल्य कितना होगा?
अगर Bearn BERA 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Bearn BERA के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
आज Bearn BERA का मूल्य कितना है?
Bearn BERA का आज का मूल्य $ 2.94 है. आज की, 30 दिन की, 60 दिन की और 90 दिन की हिस्ट्री समझने के लिए हमारा प्राइस हिस्ट्री सेक्शन देखें.
क्या भारत में Bearn BERA अब भी एक अच्छा निवेश है?
मार्केट में निरंतर भागीदारी और इकोसिस्टम में विकास के साथ, Bearn BERA एक सक्रिय तरीके से ट्रेड की जाने वाली क्रिप्टोकरेंसी बनी हुई है. हालाँकि YBERA में निवेश करने जैसे क्रिप्टो निवेश हमेशा अस्थिर होते हैं और आपको ये निवेश हमेशा अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर ही करने चाहिए. वित्तीय फ़ैसले और निवेश करने से पहले हमेशा अपने स्तर पर अलग से जाँच-पड़ताल (DYOR) करें और मार्केट की परिस्थितियों पर ध्यान दें.
भारत में Bearn BERA का दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
पिछले 24 घंटों में MEXC पर -- मूल्य के Bearn BERA को ट्रेड किया गया.
इस समय भारत में Bearn BERA का मूल्य क्या है?
YBERA के लाइव प्राइस को MEXC सहित प्रमुख एक्सचेंज पर पर दुनिया भर में हो रही ट्रेडिंग गतिविधि के आधार पर रियल-टाइम में अपडेट किया जाता है. लिक्विडिटी, ट्रेडिंग वॉल्यूम और लोगों के सेंटीमेंट में आ रहे बदलावों के कारण मार्केट प्राइस में लगातार उतार-चढ़ाव होता रहता है. Bearn BERA का हालिया मूल्य अपनी मनपसंद मुद्रा में देखने के लिए, YBERA के मूल्य पर जाकर और जानकारी देखें.
भारत में Bearn BERA का मूल्य किससे प्रभावित होता है?
YBERA का मूल्य कई मुख्य चीज़ों से प्रभावित होता है, जैसे कि मार्केट के कुल सेंटीमेंट, ट्रेडिंग वॉल्यूम, टेक्नोलॉजी में हुए विकास और यूज़र्स द्वारा स्वीकार्यता के ट्रेंड से. ब्याज दर में बदलाव, लिक्विडिटी साइकल और विनियामकीय संकेतों जैसे बड़ी आर्थिक परिस्थितियाँ भी मूल्य के उतार-चढ़ाव को बहुत प्रभावित करती हैं.
मार्केट में आ रहे रियल-टाइम बदलावों और प्रोजेक्ट के अपडेट के बारे में नए अपडेट पाते रहने के लिए, MEXC न्यूज़ पर जाएँ और वहाँ नए विश्लेषण व क्रिप्टो से जुड़ी इनसाइट पाएँ.
MEXC पर किस टोकन का ट्रेडिंग वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है?
नीचे, 24 घंटे के ट्रेडिंग वॉल्यूम के अनुसार, MEXC पर फ़िलहाल सबसे ज़्यादा ट्रेड किए जा रहे टोकन दिए गए हैं. मार्केट के लाइव डेटा के आधार पर मूल्यों और परफ़ॉर्मेंस को लगातार अपडेट किया जाता है.
क्या इस साल Bearn BERA का मूल्य और भी बढ़ेगा?
मार्केट की परिस्थितियों और प्रोजेक्ट के विकास के आधार पर Bearn BERA का मूल्य इस साल और भी बढ़ सकता है. इससे ज़्यादा गहन विश्लेषण देखने के लिए Bearn BERA (YBERA) के मूल्य का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:40:58 (UTC+8)
Bearn BERA (YBERA) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट
समय (UTC+8)
प्रकार
जानकारी
11-19 12:49:00
इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47
इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
