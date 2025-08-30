Bear Inu (BEAR) क्या है

What is the project about? Bear inu is a play2earn meme coin that is traded on 3 large exchange already and is fully verified and audited by CertiK What makes your project unique? We are the only project that take s the Bear Market and gives the people who lost money in it the ability to share their stories in the community and a chance to regain some of these losses by playing and earning tokens History of your project. We first launched on uniswap, the p2b exchange, and now on Lbank exchanage. we have a fully developed game that allows people to earn tokens directly when winning. we have a DEX made and will soon be published as well. we have What’s next for your project? we will soon introduce the DEX to the world we will also share the NFT drop with the world as well in the very near future What can your token be used for? it can be used to play and earn tokens on our game, as well as soon to purchase the NFTs as well

लोग यह भी पूछते हैं: Bear Inu (BEAR) के बारे में अन्य प्रश्न आज Bear Inu (BEAR) का मूल्य कितना है? USD में लाइव BEAR प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. BEAR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए BEAR से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Bear Inu का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? BEAR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. BEAR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? BEAR की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है. BEAR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? BEAR ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की. BEAR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? BEAR ने 0 USD की ATL प्राइस देखी. BEAR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? BEAR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या BEAR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BEAR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BEAR का प्राइस का अनुमान देखें.

