Bear In Bathrobe लोगो

Bear In Bathrobe मूल्य (BIB)

गैर-सूचीबद्ध

1 BIB से USD लाइव प्राइस:

$0.00128017
$0.00128017$0.00128017
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Bear In Bathrobe (BIB) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:37:36 (UTC+8)

Bear In Bathrobe (BIB) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00124732
$ 0.00124732$ 0.00124732
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00128475
$ 0.00128475$ 0.00128475
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00124732
$ 0.00124732$ 0.00124732

$ 0.00128475
$ 0.00128475$ 0.00128475

$ 0.01857096
$ 0.01857096$ 0.01857096

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.08%

+13.63%

+13.63%

Bear In Bathrobe (BIB) रियल-टाइम प्राइस $0.00128017 है. पिछले 24 घंटों में, BIB ने $ 0.00124732 के कम और $ 0.00128475 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BIB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01857096 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BIB में --, 24 घंटों में +0.08%, तथा पिछले 7 दिनों में +13.63% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Bear In Bathrobe (BIB) मार्केट की जानकारी

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

--
----

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,570.446678
999,997,570.446678 999,997,570.446678

Bear In Bathrobe का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.28M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BIB की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M है, कुल आपूर्ति 999997570.446678 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.28M है.

Bear In Bathrobe (BIB) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Bear In Bathrobe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bear In Bathrobe का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002007579 था.
पिछले 60 दिनों में, Bear In Bathrobe का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003351112 था.
पिछले 90 दिनों में, Bear In Bathrobe का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002304613153529165 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.08%
30 दिन$ +0.0002007579+15.68%
60 दिन$ +0.0003351112+26.18%
90 दिन$ +0.0002304613153529165+21.95%

Bear In Bathrobe (BIB) क्या है

BIB is the polar bear who turned a wild resort encounter into the Bathrobe Lifestyle. What started as a moment became a movement. Bathrobes are more than just clothing, they’re a vibe. They represent freedom, success, and living life on your own terms. And that’s exactly what Web3 is about. BIB is here to make bathrobes the official uniform of the degen lifestyle: relaxed, empowered, and fun.

Bear In Bathrobe (BIB) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Bear In Bathrobe प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Bear In Bathrobe (BIB) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Bear In Bathrobe (BIB) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Bear In Bathrobe के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Bear In Bathrobe प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BIB लोकल करेंसी में

Bear In Bathrobe (BIB) टोकन का अर्थशास्त्र

Bear In Bathrobe (BIB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BIB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Bear In Bathrobe (BIB) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Bear In Bathrobe (BIB) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BIB प्राइस 0.00128017 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BIB से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BIB से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00128017 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Bear In Bathrobe का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BIB के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.28M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BIB की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BIB की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M USD है.
BIB की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BIB ने 0.01857096 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BIB का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BIB ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BIB का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BIB के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BIB इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BIB इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BIB का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:37:36 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.