Bear In Bathrobe मूल्य (BIB)
--
+0.08%
+13.63%
+13.63%
Bear In Bathrobe (BIB) रियल-टाइम प्राइस $0.00128017 है. पिछले 24 घंटों में, BIB ने $ 0.00124732 के कम और $ 0.00128475 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BIB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01857096 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BIB में --, 24 घंटों में +0.08%, तथा पिछले 7 दिनों में +13.63% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Bear In Bathrobe का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.28M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BIB की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M है, कुल आपूर्ति 999997570.446678 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.28M है.
आज के दिन के दौरान, Bear In Bathrobe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bear In Bathrobe का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002007579 था.
पिछले 60 दिनों में, Bear In Bathrobe का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003351112 था.
पिछले 90 दिनों में, Bear In Bathrobe का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002304613153529165 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.08%
|30 दिन
|$ +0.0002007579
|+15.68%
|60 दिन
|$ +0.0003351112
|+26.18%
|90 दिन
|$ +0.0002304613153529165
|+21.95%
BIB is the polar bear who turned a wild resort encounter into the Bathrobe Lifestyle. What started as a moment became a movement. Bathrobes are more than just clothing, they’re a vibe. They represent freedom, success, and living life on your own terms. And that’s exactly what Web3 is about. BIB is here to make bathrobes the official uniform of the degen lifestyle: relaxed, empowered, and fun.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
