Bear Champ मूल्य (BCHAMP)
Bear Champ (BCHAMP) रियल-टाइम प्राइस $0.00050876 है. पिछले 24 घंटों में, BCHAMP ने $ 0.00049352 के कम और $ 0.0005413 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BCHAMP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00327313 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00025109 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BCHAMP में +2.37%, 24 घंटों में -5.02%, तथा पिछले 7 दिनों में -23.29% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Bear Champ का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 508.74K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BCHAMP की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.96M है, कुल आपूर्ति 999958841.64622 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 508.74K है.
आज के दिन के दौरान, Bear Champ का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bear Champ का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001324328 था.
पिछले 60 दिनों में, Bear Champ का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001056446 था.
पिछले 90 दिनों में, Bear Champ का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005980498914733427 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.02%
|30 दिन
|$ -0.0001324328
|-26.03%
|60 दिन
|$ -0.0001056446
|-20.76%
|90 दिन
|$ -0.0005980498914733427
|-54.03%
JC Rivera, a US-based Puerto Rican artist, is the creative force behind “The Bear Champ,” one of the most iconic street art brands worldwide. Known for his bright, uplifting murals and his “Roll with the Punches” message, JC’s art inspires resilience through life’s challenges. As Chicago’s most prolific street artist and a rising star in Miami, he’s collaborated with brands like Adidas, American Express, McDonald’s, and the Chicago Bulls. JC’s work is more than art—it’s a movement.
Bear Champ (BCHAMP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BCHAMP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
