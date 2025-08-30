BCHAMP की अधिक जानकारी

Bear Champ मूल्य (BCHAMP)

गैर-सूचीबद्ध

1 BCHAMP से USD लाइव प्राइस:

$0.00050876
-5.00%1D
Bear Champ (BCHAMP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:37:29 (UTC+8)

Bear Champ (BCHAMP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00049352
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0005413
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00049352
$ 0.0005413
$ 0.00327313
$ 0.00025109
+2.37%

-5.02%

-23.29%

-23.29%

Bear Champ (BCHAMP) रियल-टाइम प्राइस $0.00050876 है. पिछले 24 घंटों में, BCHAMP ने $ 0.00049352 के कम और $ 0.0005413 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BCHAMP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00327313 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00025109 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BCHAMP में +2.37%, 24 घंटों में -5.02%, तथा पिछले 7 दिनों में -23.29% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Bear Champ (BCHAMP) मार्केट की जानकारी

$ 508.74K
--
$ 508.74K
999.96M
999,958,841.64622
Bear Champ का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 508.74K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BCHAMP की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.96M है, कुल आपूर्ति 999958841.64622 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 508.74K है.

Bear Champ (BCHAMP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Bear Champ का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bear Champ का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001324328 था.
पिछले 60 दिनों में, Bear Champ का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001056446 था.
पिछले 90 दिनों में, Bear Champ का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005980498914733427 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.02%
30 दिन$ -0.0001324328-26.03%
60 दिन$ -0.0001056446-20.76%
90 दिन$ -0.0005980498914733427-54.03%

Bear Champ (BCHAMP) क्या है

JC Rivera, a US-based Puerto Rican artist, is the creative force behind “The Bear Champ,” one of the most iconic street art brands worldwide. Known for his bright, uplifting murals and his “Roll with the Punches” message, JC’s art inspires resilience through life’s challenges. As Chicago’s most prolific street artist and a rising star in Miami, he’s collaborated with brands like Adidas, American Express, McDonald’s, and the Chicago Bulls. JC’s work is more than art—it’s a movement.

Bear Champ (BCHAMP) संसाधन

Bear Champ प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Bear Champ (BCHAMP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Bear Champ (BCHAMP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Bear Champ के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Bear Champ प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BCHAMP लोकल करेंसी में

Bear Champ (BCHAMP) टोकन का अर्थशास्त्र

Bear Champ (BCHAMP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BCHAMP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Bear Champ (BCHAMP) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Bear Champ (BCHAMP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BCHAMP प्राइस 0.00050876 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BCHAMP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BCHAMP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00050876 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Bear Champ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BCHAMP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 508.74K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BCHAMP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BCHAMP की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.96M USD है.
BCHAMP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BCHAMP ने 0.00327313 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BCHAMP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BCHAMP ने 0.00025109 USD की ATL प्राइस देखी.
BCHAMP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BCHAMP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BCHAMP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BCHAMP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BCHAMP का प्राइस का अनुमान देखें.
