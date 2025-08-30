JC Rivera, a US-based Puerto Rican artist, is the creative force behind “The Bear Champ,” one of the most iconic street art brands worldwide. Known for his bright, uplifting murals and his “Roll with the Punches” message, JC’s art inspires resilience through life’s challenges. As Chicago’s most prolific street artist and a rising star in Miami, he’s collaborated with brands like Adidas, American Express, McDonald’s, and the Chicago Bulls. JC’s work is more than art—it’s a movement.

