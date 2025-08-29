B4FWX की अधिक जानकारी

Be For FWX लोगो

Be For FWX मूल्य (B4FWX)

गैर-सूचीबद्ध

1 B4FWX से USD लाइव प्राइस:

$0.00434026
$0.00434026$0.00434026
-4.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Be For FWX (B4FWX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:23:25 (UTC+8)

Be For FWX (B4FWX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00422926
$ 0.00422926$ 0.00422926
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00457053
$ 0.00457053$ 0.00457053
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00422926
$ 0.00422926$ 0.00422926

$ 0.00457053
$ 0.00457053$ 0.00457053

$ 0.00810867
$ 0.00810867$ 0.00810867

$ 0.00248673
$ 0.00248673$ 0.00248673

+1.59%

-4.61%

+0.83%

+0.83%

Be For FWX (B4FWX) रियल-टाइम प्राइस $0.00434026 है. पिछले 24 घंटों में, B4FWX ने $ 0.00422926 के कम और $ 0.00457053 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. B4FWX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00810867 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00248673 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में B4FWX में +1.59%, 24 घंटों में -4.61%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Be For FWX (B4FWX) मार्केट की जानकारी

$ 4.34M
$ 4.34M$ 4.34M

--
----

$ 4.34M
$ 4.34M$ 4.34M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Be For FWX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.34M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. B4FWX की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.34M है.

Be For FWX (B4FWX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Be For FWX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000209906124273147 था.
पिछले 30 दिनों में, Be For FWX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001099144 था.
पिछले 60 दिनों में, Be For FWX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0020862319 था.
पिछले 90 दिनों में, Be For FWX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000209906124273147-4.61%
30 दिन$ +0.0001099144+2.53%
60 दिन$ +0.0020862319+48.07%
90 दिन$ 0--

Be For FWX (B4FWX) क्या है

B4FWX is the community token native to FWX Finance,

Be For FWX प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Be For FWX (B4FWX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Be For FWX (B4FWX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Be For FWX के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Be For FWX प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

B4FWX लोकल करेंसी में

Be For FWX (B4FWX) टोकन का अर्थशास्त्र

Be For FWX (B4FWX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. B4FWX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Be For FWX (B4FWX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Be For FWX (B4FWX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव B4FWX प्राइस 0.00434026 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
B4FWX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
B4FWX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00434026 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Be For FWX का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
B4FWX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.34M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
B4FWX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
B4FWX की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
B4FWX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
B4FWX ने 0.00810867 USD की ATH प्राइस हासिल की.
B4FWX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
B4FWX ने 0.00248673 USD की ATL प्राइस देखी.
B4FWX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
B4FWX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या B4FWX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष B4FWX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए B4FWX का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.