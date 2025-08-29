Bazed Games मूल्य (BAZED)
Bazed Games (BAZED) रियल-टाइम प्राइस $0.0478434 है. पिछले 24 घंटों में, BAZED ने $ 0.04703088 के कम और $ 0.053193 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BAZED की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.516385 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0050751 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BAZED में -1.45%, 24 घंटों में -6.95%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.90% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Bazed Games का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.65M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BAZED की मार्केट में उपलब्ध राशि 76.32M है, कुल आपूर्ति 76319082.92117779 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.65M है.
आज के दिन के दौरान, Bazed Games का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00357745096602352 था.
पिछले 30 दिनों में, Bazed Games का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0038736982 था.
पिछले 60 दिनों में, Bazed Games का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0073120312 था.
पिछले 90 दिनों में, Bazed Games का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00397273986648718 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00357745096602352
|-6.95%
|30 दिन
|$ +0.0038736982
|+8.10%
|60 दिन
|$ -0.0073120312
|-15.28%
|90 दिन
|$ +0.00397273986648718
|+9.06%
Bazed is a distinguished online casino and player-versus-player (PvP) platform empowered by web3 technology. By delivering an enthralling and in-depth experience for global players, we emphasize community engagement. The ongoing development of our services is significantly influenced by the insights and requirements of our user base. Games DAO, a distinguished Gambling Platform utilizing the innovative technology of the Ethereum blockchain. We take pride in offering an extensive range of gaming adventures, comprising five proprietary games, engineered by our dedicated team. These exclusive Bazed Originals, namely Coin Flip, Jackpot, Dream Towers, and Crash, are fashioned to provide unparalleled excitement. Furthermore, our gaming offerings have been enriched by the addition of assorted slots and table games from premier suppliers. All Bazed Original games undergo stringent examination to maintain the utmost standards of safety, integrity, and fairness. Bazed’s commitment to prioritizing player experience sets it apart. We offer a trustworthy and lawful platform that provides secure and fair gaming. Utilizing the ETH blockchain’s capabilities, we provide novel features such as wagering with non-fungible tokens (NFTs) and handling various cryptocurrencies for deposits and withdrawals. Our fusion of traditional casino gaming with pioneering technology fosters a community-centric experience, making us a one-of-a-kind gaming destination.
