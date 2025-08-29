BIOS की अधिक जानकारी

BasisOS by Virtuals लोगो

BasisOS by Virtuals मूल्य (BIOS)

गैर-सूचीबद्ध

1 BIOS से USD लाइव प्राइस:

$0.00307333
$0.00307333
-11.90%1D
mexc
USD
BasisOS by Virtuals (BIOS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:23:18 (UTC+8)

BasisOS by Virtuals (BIOS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00298159
$ 0.00298159
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00404608
$ 0.00404608
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00298159
$ 0.00298159

$ 0.00404608
$ 0.00404608

$ 0.03708567
$ 0.03708567

$ 0.00106073
$ 0.00106073

+2.91%

-11.06%

+3.18%

+3.18%

BasisOS by Virtuals (BIOS) रियल-टाइम प्राइस $0.00310363 है. पिछले 24 घंटों में, BIOS ने $ 0.00298159 के कम और $ 0.00404608 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BIOS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03708567 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00106073 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BIOS में +2.91%, 24 घंटों में -11.06%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.18% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

BasisOS by Virtuals (BIOS) मार्केट की जानकारी

$ 1.66M
$ 1.66M

--
--

$ 3.07M
$ 3.07M

540.00M
540.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

BasisOS by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.66M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BIOS की मार्केट में उपलब्ध राशि 540.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.07M है.

BasisOS by Virtuals (BIOS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, BasisOS by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000386304832264304 था.
पिछले 30 दिनों में, BasisOS by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0042776736 था.
पिछले 60 दिनों में, BasisOS by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0014036579 था.
पिछले 90 दिनों में, BasisOS by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000386304832264304-11.06%
30 दिन$ +0.0042776736+137.83%
60 दिन$ -0.0014036579-45.22%
90 दिन$ 0--

BasisOS by Virtuals (BIOS) क्या है

Autonomously capturing long-tail basis yields for AI agents and humans.

BasisOS by Virtuals प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BasisOS by Virtuals (BIOS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BasisOS by Virtuals (BIOS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BasisOS by Virtuals के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब BasisOS by Virtuals प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BIOS लोकल करेंसी में

BasisOS by Virtuals (BIOS) टोकन का अर्थशास्त्र

BasisOS by Virtuals (BIOS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BIOS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: BasisOS by Virtuals (BIOS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज BasisOS by Virtuals (BIOS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BIOS प्राइस 0.00310363 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BIOS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BIOS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00310363 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
BasisOS by Virtuals का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BIOS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.66M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BIOS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BIOS की मार्केट में उपलब्ध राशि 540.00M USD है.
BIOS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BIOS ने 0.03708567 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BIOS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BIOS ने 0.00106073 USD की ATL प्राइस देखी.
BIOS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BIOS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BIOS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BIOS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BIOS का प्राइस का अनुमान देखें.
BasisOS by Virtuals (BIOS) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

