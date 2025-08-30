BaseSwap मूल्य (BSWAP)
BaseSwap (BSWAP) रियल-टाइम प्राइस $0.03974953 है. पिछले 24 घंटों में, BSWAP ने $ 0.0393571 के कम और $ 0.04195143 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BSWAP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 13.01 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0363235 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BSWAP में +0.12%, 24 घंटों में -4.70%, तथा पिछले 7 दिनों में -24.90% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BaseSwap का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 288.00K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BSWAP की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.21M है, कुल आपूर्ति 9998487.11720254 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 399.33K है.
आज के दिन के दौरान, BaseSwap का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00196310339824111 था.
पिछले 30 दिनों में, BaseSwap का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0220591209 था.
पिछले 60 दिनों में, BaseSwap का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0215002663 था.
पिछले 90 दिनों में, BaseSwap का USD में मूल्य बदलाव $ -0.07787786888250899 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00196310339824111
|-4.70%
|30 दिन
|$ -0.0220591209
|-55.49%
|60 दिन
|$ -0.0215002663
|-54.08%
|90 दिन
|$ -0.07787786888250899
|-66.20%
The First Native DEX on BASE. By Based Team for Based You. The liquidity marketplace from simplistic to advanced we have it all. aseSwap is a pioneering decentralized exchange (DEX) that introduces a groundbreaking concept by allowing users to not only trade assets but also earn protocol-generated revenue from fees. This innovative feature is made possible through the $BSWAP & $BSX tokens, enabling users to directly earn cryptocurrencies from swap fees. Utilizing a sophisticated Smart Order Routing system, BaseSwap ensures optimal prices while minimizing gas fees. The evolving system guarantees competitive swap rates across its matrix of pools, enhancing user trading experiences. With trading fees lower than leading decentralized and centralized exchanges, BaseSwap provides exceptional cost savings. Its user-friendly UI simplifies DeFi interactions, enabling easy token swaps, liquidity provision, and farming participation. Chosen for its robust security and cost-effectiveness, BaseSwap is integrated with the Base Network, an Ethereum Layer 2 solution incubated by Coinbase. This partnership offers security, scalability, and seamless interoperability, aligning with BaseSwap's commitment to user-centric and economically efficient trading. Benefiting from the Base Network's economical EVM setting and priority access to Ethereum functionalities, BaseSwap maintains minimal trading fees and a superior trading experience. Supported by Coinbase's user community and fiat onramps, BaseSwap is positioned for success in the evolving DeFi landscape.
