Based SPX6900 मूल्य (SPX6900)
Based SPX6900 (SPX6900) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SPX6900 ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SPX6900 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0014083 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SPX6900 में +0.29%, 24 घंटों में -4.19%, तथा पिछले 7 दिनों में -21.20% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Based SPX6900 का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 469.74K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SPX6900 की मार्केट में उपलब्ध राशि 962.23M है, कुल आपूर्ति 962229003.684778 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 469.74K है.
आज के दिन के दौरान, Based SPX6900 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Based SPX6900 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Based SPX6900 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Based SPX6900 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.19%
|30 दिन
|$ 0
|-55.59%
|60 दिन
|$ 0
|+36.15%
|90 दिन
|$ 0
|--
BASED SPX6900 is on a mission to become a MULTI-CYCLE coin so we're on a REAL sustainable path to flip the stock market!!! $500 mil or bust 💎🤲 Wall Street is rigged. Indexes are for boomers. The OG $SPX6900 already went ballistic — and you missed the ride. Now $BASEDSPX6900 is your second shot, same rebel DNA: starts with 0xE0 like the OG. This isn’t just a meme — it’s the simplest investment thesis on Base: Break the rules. Outperform the market. Stay Based. 🔵 CTO project = Best tokenomics, no dev, the community leads the project 🔵 Strong CTO team with whales from BasedPepe and BasedFartcoin 🔵 Easy to understand narrative 🔵 BasedPepe and BasedFartcoin are pumping hard & and it confirms the Derivative Blue Chip investment thesis 🔵 BasedPepe reached 165M & BasedFartcoin reached 65M 🔵 SPX6900 is one of the tokens with the most potential and one of the biggest communities. STOP TRADING & START BELIEVING IN SOMETHING BASED 💹🧲🔵
Based SPX6900 (SPX6900) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SPX6900 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
