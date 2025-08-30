MONSTA की अधिक जानकारी

Based Monsta लोगो

Based Monsta मूल्य (MONSTA)

गैर-सूचीबद्ध

1 MONSTA से USD लाइव प्राइस:

--
----
-3.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Based Monsta (MONSTA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:55:33 (UTC+8)

Based Monsta (MONSTA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.43%

-3.47%

-19.85%

-19.85%

Based Monsta (MONSTA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MONSTA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MONSTA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MONSTA में +0.43%, 24 घंटों में -3.47%, तथा पिछले 7 दिनों में -19.85% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Based Monsta (MONSTA) मार्केट की जानकारी

$ 596.35K
$ 596.35K$ 596.35K

--
----

$ 633.53K
$ 633.53K$ 633.53K

9.07B
9.07B 9.07B

9,632,504,717.182117
9,632,504,717.182117 9,632,504,717.182117

Based Monsta का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 596.35K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MONSTA की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.07B है, कुल आपूर्ति 9632504717.182117 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 633.53K है.

Based Monsta (MONSTA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Based Monsta का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Based Monsta का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Based Monsta का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Based Monsta का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.47%
30 दिन$ 0-6.28%
60 दिन$ 0+48.47%
90 दिन$ 0--

Based Monsta (MONSTA) क्या है

A vault-driven, gamified DeFi beast thriving on Base Chain. Burn, grind, stack $CAKE, and claim your legendary rewards Who’s Based Monsta? The blue-and-white beast who’s been stacking $CAKE so hard it’s like I’m compensating for something (spoiler: I’m not). Fused from chaos and a degenerate need to dominate, I’m here to make wallets thicker and morals thinner. Now on Base, I turn $CAKE from dessert to foreplay, and I’m not stopping ‘til every degen out there is licking frosting off my... gains ;) If you’re looking for safe, scroll on. If you’re ready to get a little weird, welcome to the party!

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Based Monsta प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Based Monsta (MONSTA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Based Monsta (MONSTA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Based Monsta के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Based Monsta प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MONSTA लोकल करेंसी में

Based Monsta (MONSTA) टोकन का अर्थशास्त्र

Based Monsta (MONSTA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MONSTA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Based Monsta (MONSTA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Based Monsta (MONSTA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MONSTA प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MONSTA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MONSTA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Based Monsta का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MONSTA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 596.35K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MONSTA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MONSTA की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.07B USD है.
MONSTA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MONSTA ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MONSTA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MONSTA ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
MONSTA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MONSTA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MONSTA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MONSTA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MONSTA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:55:33 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.