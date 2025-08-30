Based Lambow मूल्य (LAMBOW)
Based Lambow (LAMBOW) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, LAMBOW ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LAMBOW की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00244486 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LAMBOW में -0.98%, 24 घंटों में +3.05%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.97% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Based Lambow का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 39.06K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LAMBOW की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 39.06K है.
आज के दिन के दौरान, Based Lambow का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Based Lambow का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Based Lambow का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Based Lambow का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+3.05%
|30 दिन
|$ 0
|+56.19%
|60 दिन
|$ 0
|+88.95%
|90 दिन
|$ 0
|--
LAMBOW is a culture coin for long-term builders. It’s not just a meme — it’s a filter. LAMBOW was created for the few who don’t chase hype, don’t need validation, and don’t flinch when it gets quiet. It’s the anti-tourist token: a quiet rebellion against pump-and-dump culture, driven by discipline, time, and conviction. There are no grand promises. No false urgency. No fake community engagement plays. Just one question: Will you still be here when it matters? If you’re looking for the next short-term flip, LAMBOW isn’t for you. But if you see memes as movements, and tokens as tools for cultural gravity — welcome.
