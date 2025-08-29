Based ETH मूल्य (BSDETH)
-1.25%
-5.13%
+1.30%
+1.30%
Based ETH (BSDETH) रियल-टाइम प्राइस $4,489.25 है. पिछले 24 घंटों में, BSDETH ने $ 4,466.41 के कम और $ 4,739.74 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BSDETH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5,114.36 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1,431.56 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BSDETH में -1.25%, 24 घंटों में -5.13%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.30% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Based ETH का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 19.51M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BSDETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.37K है, कुल आपूर्ति 4368.518606731342 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 19.51M है.
आज के दिन के दौरान, Based ETH का USD में मूल्य बदलाव $ -243.175571357776 था.
पिछले 30 दिनों में, Based ETH का USD में मूल्य बदलाव $ +698.9820610250 था.
पिछले 60 दिनों में, Based ETH का USD में मूल्य बदलाव $ +3,455.8327306500 था.
पिछले 90 दिनों में, Based ETH का USD में मूल्य बदलाव $ +1,873.4262573579117 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -243.175571357776
|-5.13%
|30 दिन
|$ +698.9820610250
|+15.57%
|60 दिन
|$ +3,455.8327306500
|+76.98%
|90 दिन
|$ +1,873.4262573579117
|+71.62%
Based ETH is an RToken on the Base L2 whose mandate is to maintain an Ethereum-aligned Liquid Staking Token basket (with a preference for new LST providers) and to provide value to bsdETH holders through yield and diversification. About Reserve Protocol: Reserve is a free, permissionless platform to build, deploy and govern asset-backed currencies referred to as “RTokens.” RTokens are always 1:1 asset-backed, allowing for permissionless minting and redeeming onchain by users without the need for any middlemen. Overcollateralization is provided by RSR governance token stakers. Each RToken can have an entirely different governance system and is governed separately by ecosystem stakers. The Reserve protocol launched on Ethereum mainnet in October 2022, on Base L2 in October 2023, and completed its seventh audit in November 2023.
