Based Beast Coin लोगो

Based Beast Coin मूल्य (BEAST)

गैर-सूचीबद्ध

1 BEAST से USD लाइव प्राइस:

$0.01591287
$0.01591287$0.01591287
-2.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Based Beast Coin (BEAST) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:14:35 (UTC+8)

Based Beast Coin (BEAST) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01569901
$ 0.01569901$ 0.01569901
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01647272
$ 0.01647272$ 0.01647272
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01569901
$ 0.01569901$ 0.01569901

$ 0.01647272
$ 0.01647272$ 0.01647272

$ 0.075244
$ 0.075244$ 0.075244

$ 0.00711498
$ 0.00711498$ 0.00711498

-0.15%

-2.48%

-2.07%

-2.07%

Based Beast Coin (BEAST) रियल-टाइम प्राइस $0.01591287 है. पिछले 24 घंटों में, BEAST ने $ 0.01569901 के कम और $ 0.01647272 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BEAST की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.075244 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00711498 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BEAST में -0.15%, 24 घंटों में -2.48%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.07% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Based Beast Coin (BEAST) मार्केट की जानकारी

$ 158.66K
$ 158.66K$ 158.66K

--
----

$ 158.66K
$ 158.66K$ 158.66K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Based Beast Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 158.66K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BEAST की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 158.66K है.

Based Beast Coin (BEAST) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Based Beast Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00040632855424275 था.
पिछले 30 दिनों में, Based Beast Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002168780 था.
पिछले 60 दिनों में, Based Beast Coin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0088786542 था.
पिछले 90 दिनों में, Based Beast Coin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.002088647335355249 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00040632855424275-2.48%
30 दिन$ -0.0002168780-1.36%
60 दिन$ +0.0088786542+55.80%
90 दिन$ +0.002088647335355249+15.11%

Based Beast Coin (BEAST) क्या है

Based Beast Coin onboarding the next 1 million users to Base. Collaborating with strong projects on Base while the Based Beast Coin is providing utility via telegram bots services for other projects and members of the base ecosystem. While based beast coin is known for the fans of the Base community we focus on onboarding new users to base and the overall crypto space using collaborations and major rewarding contests.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Based Beast Coin (BEAST) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Based Beast Coin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Based Beast Coin (BEAST) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Based Beast Coin (BEAST) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Based Beast Coin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Based Beast Coin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BEAST लोकल करेंसी में

Based Beast Coin (BEAST) टोकन का अर्थशास्त्र

Based Beast Coin (BEAST) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BEAST टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Based Beast Coin (BEAST) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Based Beast Coin (BEAST) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BEAST प्राइस 0.01591287 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BEAST से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BEAST से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01591287 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Based Beast Coin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BEAST के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 158.66K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BEAST की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BEAST की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M USD है.
BEAST की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BEAST ने 0.075244 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BEAST का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BEAST ने 0.00711498 USD की ATL प्राइस देखी.
BEAST का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BEAST के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BEAST इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BEAST इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BEAST का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:14:35 (UTC+8)

