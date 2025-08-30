Based Beast Coin मूल्य (BEAST)
Based Beast Coin (BEAST) रियल-टाइम प्राइस $0.01591287 है. पिछले 24 घंटों में, BEAST ने $ 0.01569901 के कम और $ 0.01647272 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BEAST की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.075244 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00711498 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BEAST में -0.15%, 24 घंटों में -2.48%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.07% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Based Beast Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 158.66K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BEAST की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 158.66K है.
आज के दिन के दौरान, Based Beast Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00040632855424275 था.
पिछले 30 दिनों में, Based Beast Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002168780 था.
पिछले 60 दिनों में, Based Beast Coin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0088786542 था.
पिछले 90 दिनों में, Based Beast Coin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.002088647335355249 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00040632855424275
|-2.48%
|30 दिन
|$ -0.0002168780
|-1.36%
|60 दिन
|$ +0.0088786542
|+55.80%
|90 दिन
|$ +0.002088647335355249
|+15.11%
Based Beast Coin onboarding the next 1 million users to Base. Collaborating with strong projects on Base while the Based Beast Coin is providing utility via telegram bots services for other projects and members of the base ecosystem. While based beast coin is known for the fans of the Base community we focus on onboarding new users to base and the overall crypto space using collaborations and major rewarding contests.
Based Beast Coin (BEAST) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BEAST टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
