BaseCTO (CTO) रियल-टाइम प्राइस $0.00004358 है. पिछले 24 घंटों में, CTO ने $ 0.00004292 के कम और $ 0.00004549 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CTO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0031371 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00003931 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CTO में +0.46%, 24 घंटों में -4.20%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.12% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BaseCTO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 25.35K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CTO की मार्केट में उपलब्ध राशि 583.26M है, कुल आपूर्ति 956753377.1768994 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 41.59K है.
आज के दिन के दौरान, BaseCTO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BaseCTO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000131113 था.
पिछले 60 दिनों में, BaseCTO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000125996 था.
पिछले 90 दिनों में, BaseCTO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00004219188342831678 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.20%
|30 दिन
|$ -0.0000131113
|-30.08%
|60 दिन
|$ -0.0000125996
|-28.91%
|90 दिन
|$ -0.00004219188342831678
|-49.19%
Base CTO is a vibrant social community on Base, dedicated to expanding the ecosystem through strategic partnerships, community engagement, and education. Formed initially to unite top-tier raiders in the game, Base CTO has evolved into a leading project within the network. Base CTO originated from the dynamic OKAYEG community, initially spearheaded by the well-known figure, NBA Trey - "TREY WEY". The goal was simple: bring together top raiders, influencers, and hustlers deeply invested in the Base network. What started as a small group quickly grew to a robust community of 300 to 500 members. The initial mission was to catalyze the Base network, especially in response to the slow growth seen during Onchain Summer and the lack of support for the coins thriving in the trenches. This grassroots movement was rising from the bottom up, fueled by a shared passion for the network's potential. Today, $CTO aims to unite all Base projects and foster growth across the network by providing strategic support in a range of fields. The community continues to expand, with a steadfast commitment to promoting Base projects as a collective. As time goes on, $CTO is poised to become a unifying force in the Base ecosystem, where memes meet meaningful impact.
BaseCTO (CTO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CTO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
