Base Protocol लोगो

Base Protocol मूल्य (BASE)

गैर-सूचीबद्ध

1 BASE से USD लाइव प्राइस:

$0.685531
$0.685531$0.685531
-1.90%1D
mexc
USD
Base Protocol (BASE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:14:26 (UTC+8)

Base Protocol (BASE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.665038
$ 0.665038$ 0.665038
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.710975
$ 0.710975$ 0.710975
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.665038
$ 0.665038$ 0.665038

$ 0.710975
$ 0.710975$ 0.710975

$ 35.25
$ 35.25$ 35.25

$ 0.177029
$ 0.177029$ 0.177029

+0.97%

-1.95%

-5.43%

-5.43%

Base Protocol (BASE) रियल-टाइम प्राइस $0.685531 है. पिछले 24 घंटों में, BASE ने $ 0.665038 के कम और $ 0.710975 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BASE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 35.25 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.177029 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BASE में +0.97%, 24 घंटों में -1.95%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.43% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Base Protocol (BASE) मार्केट की जानकारी

$ 324.69K
$ 324.69K$ 324.69K

--
----

$ 474.49K
$ 474.49K$ 474.49K

480.68K
480.68K 480.68K

702,441.82996731
702,441.82996731 702,441.82996731

Base Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 324.69K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BASE की मार्केट में उपलब्ध राशि 480.68K है, कुल आपूर्ति 702441.82996731 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 474.49K है.

Base Protocol (BASE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Base Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0136859429585563 था.
पिछले 30 दिनों में, Base Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0752941319 था.
पिछले 60 दिनों में, Base Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.7587943835 था.
पिछले 90 दिनों में, Base Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.38150705211591435 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0136859429585563-1.95%
30 दिन$ +0.0752941319+10.98%
60 दिन$ +0.7587943835+110.69%
90 दिन$ +0.38150705211591435+125.49%

Base Protocol (BASE) क्या है

Base Protocol (BASE) is a token whose price is pegged to the total market cap of all cryptocurrencies at a ratio of 1 : 1 trillion. BASE allows traders to speculate on the entire crypto industry with one token. If crypto market cap is $450B, BASE is $0.45. If crypto market cap is $800B, BASE is $0.80.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Base Protocol (BASE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Base Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Base Protocol (BASE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Base Protocol (BASE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Base Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Base Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BASE लोकल करेंसी में

Base Protocol (BASE) टोकन का अर्थशास्त्र

Base Protocol (BASE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BASE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Base Protocol (BASE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Base Protocol (BASE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BASE प्राइस 0.685531 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BASE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BASE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.685531 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Base Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BASE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 324.69K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BASE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BASE की मार्केट में उपलब्ध राशि 480.68K USD है.
BASE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BASE ने 35.25 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BASE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BASE ने 0.177029 USD की ATL प्राइस देखी.
BASE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BASE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BASE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BASE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BASE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:14:26 (UTC+8)

