Base is for everyone मूल्य (BASEISFOREVERYONE)

1 BASEISFOREVERYONE से USD लाइव प्राइस:

$0.00291677
$0.00291677$0.00291677
-2.30%1D
USD
Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:22:44 (UTC+8)

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00281363
$ 0.00281363$ 0.00281363
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00300657
$ 0.00300657$ 0.00300657
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00281363
$ 0.00281363$ 0.00281363

$ 0.00300657
$ 0.00300657$ 0.00300657

$ 0.02107695
$ 0.02107695$ 0.02107695

$ 0.00102246
$ 0.00102246$ 0.00102246

+2.11%

-2.32%

-32.33%

-32.33%

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) रियल-टाइम प्राइस $0.00291677 है. पिछले 24 घंटों में, BASEISFOREVERYONE ने $ 0.00281363 के कम और $ 0.00300657 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BASEISFOREVERYONE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02107695 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00102246 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BASEISFOREVERYONE में +2.11%, 24 घंटों में -2.32%, तथा पिछले 7 दिनों में -32.33% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) मार्केट की जानकारी

$ 2.92M
$ 2.92M$ 2.92M

--
----

$ 2.92M
$ 2.92M$ 2.92M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,996,975.3715674
999,996,975.3715674 999,996,975.3715674

Base is for everyone का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.92M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BASEISFOREVERYONE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M है, कुल आपूर्ति 999996975.3715674 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.92M है.

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Base is for everyone का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Base is for everyone का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0017218367 था.
पिछले 60 दिनों में, Base is for everyone का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0013056089 था.
पिछले 90 दिनों में, Base is for everyone का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.32%
30 दिन$ -0.0017218367-59.03%
60 दिन$ -0.0013056089-44.76%
90 दिन$ 0--

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) क्या है

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Base is for everyone प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Base is for everyone के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Base is for everyone प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BASEISFOREVERYONE लोकल करेंसी में

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) टोकन का अर्थशास्त्र

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BASEISFOREVERYONE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BASEISFOREVERYONE प्राइस 0.00291677 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BASEISFOREVERYONE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BASEISFOREVERYONE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00291677 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Base is for everyone का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BASEISFOREVERYONE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.92M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BASEISFOREVERYONE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BASEISFOREVERYONE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M USD है.
BASEISFOREVERYONE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BASEISFOREVERYONE ने 0.02107695 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BASEISFOREVERYONE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BASEISFOREVERYONE ने 0.00102246 USD की ATL प्राइस देखी.
BASEISFOREVERYONE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BASEISFOREVERYONE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BASEISFOREVERYONE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BASEISFOREVERYONE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BASEISFOREVERYONE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:22:44 (UTC+8)

