Base Carbon Tonne का आज का लाइव मूल्य 0.165599 USD है.BCT का मार्केट कैप 3,494,830 USD है. भारत में BCT से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

BCT की अधिक जानकारी

BCT प्राइस की जानकारी

BCT क्या है

BCT व्हाइटपेपर

BCT आधिकारिक वेबसाइट

BCT टोकन का अर्थशास्त्र

BCT प्राइस का पूर्वानुमान

Base Carbon Tonne लोगो

Base Carbon Tonne मूल्य (BCT)

गैर-सूचीबद्ध

1 BCT से USD लाइव प्राइस:

-3.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Base Carbon Tonne (BCT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:21:30 (UTC+8)

Base Carbon Tonne का आज का मूल्य

आज Base Carbon Tonne (BCT) का लाइव मूल्य $ 0.165599 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 3.43% का बदलाव आया है. मौजूदा BCT से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.165599 प्रति BCT है.

$ 3,494,830 के मार्केट कैप के अनुसार Base Carbon Tonne करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 21.11M BCT है. पिछले 24 घंटों के दौरान, BCT की ट्रेडिंग $ 0.159141 (निम्न) और $ 0.172579 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 8.6 और सबसे निम्न स्तर $ 0.145607 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में BCT में पिछले एक घंटे में -3.80% और पिछले 7 दिनों में -12.92% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Base Carbon Tonne (BCT) मार्केट की जानकारी

Base Carbon Tonne का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.49M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BCT की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.11M है, कुल आपूर्ति 21106186.28652228 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.49M है.

Base Carbon Tonne की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-3.80%

-3.43%

-12.92%

-12.92%

Base Carbon Tonne (BCT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Base Carbon Tonne का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0058846783264032 था.
पिछले 30 दिनों में, Base Carbon Tonne का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0718557907 था.
पिछले 60 दिनों में, Base Carbon Tonne का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0149142930 था.
पिछले 90 दिनों में, Base Carbon Tonne का USD में मूल्य बदलाव $ -0.02113085103396003 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0058846783264032-3.43%
30 दिन$ -0.0718557907-43.39%
60 दिन$ -0.0149142930-9.00%
90 दिन$ -0.02113085103396003-11.31%

Base Carbon Tonne के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Base Carbon Tonne (BCT) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में BCT का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Base Carbon Tonne (BCT) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Base Carbon Tonne के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

MEXC टूल्स
रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Base Carbon Tonne की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए BCT के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Base Carbon Tonneप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Base Carbon Tonne

2030 में 1 Base Carbon Tonne का मूल्य कितना होगा?
अगर Base Carbon Tonne 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Base Carbon Tonne के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:21:30 (UTC+8)

Base Carbon Tonne (BCT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Base Carbon Tonne के बारे में और जानें

