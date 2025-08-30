BARRY की अधिक जानकारी

Barry the badger लोगो

Barry the badger मूल्य (BARRY)

गैर-सूचीबद्ध

1 BARRY से USD लाइव प्राइस:

$0.0002175
$0.0002175$0.0002175
-14.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Barry the badger (BARRY) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:14:19 (UTC+8)

Barry the badger (BARRY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00281782
$ 0.00281782$ 0.00281782

$ 0
$ 0$ 0

+1.24%

-14.58%

-48.33%

-48.33%

Barry the badger (BARRY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BARRY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BARRY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00281782 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BARRY में +1.24%, 24 घंटों में -14.58%, तथा पिछले 7 दिनों में -48.33% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Barry the badger (BARRY) मार्केट की जानकारी

$ 205.50K
$ 205.50K$ 205.50K

--
----

$ 205.50K
$ 205.50K$ 205.50K

949.46M
949.46M 949.46M

949,456,879.7520074
949,456,879.7520074 949,456,879.7520074

Barry the badger का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 205.50K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BARRY की मार्केट में उपलब्ध राशि 949.46M है, कुल आपूर्ति 949456879.7520074 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 205.50K है.

Barry the badger (BARRY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Barry the badger का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Barry the badger का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Barry the badger का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Barry the badger का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-14.58%
30 दिन$ 0+1.82%
60 दिन$ 0+115.97%
90 दिन$ 0--

Barry the badger (BARRY) क्या है

Barry the Badger is a memecoin fair launched off of @toshimart, Barry has been making noise with their Full Time artist on board, a unique IP, and a dev who has been ensuring project runway. Barry also has #AI . If you talk to Barry in their TG channel & mention him by name, he will respond and talk to you. Forward looking plans to have an NFT collection, and provide a stake and burn utility as long as project meets certain key milestones. The Barry projects motto is to foster a positive vibe community

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Barry the badger (BARRY) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Barry the badger प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Barry the badger (BARRY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Barry the badger (BARRY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Barry the badger के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Barry the badger प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BARRY लोकल करेंसी में

Barry the badger (BARRY) टोकन का अर्थशास्त्र

Barry the badger (BARRY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BARRY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Barry the badger (BARRY) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Barry the badger (BARRY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BARRY प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BARRY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BARRY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Barry the badger का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BARRY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 205.50K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BARRY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BARRY की मार्केट में उपलब्ध राशि 949.46M USD है.
BARRY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BARRY ने 0.00281782 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BARRY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BARRY ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BARRY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BARRY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BARRY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BARRY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BARRY का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:14:19 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.