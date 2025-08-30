Barry the badger मूल्य (BARRY)
+1.24%
-14.58%
-48.33%
-48.33%
Barry the badger (BARRY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BARRY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BARRY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00281782 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BARRY में +1.24%, 24 घंटों में -14.58%, तथा पिछले 7 दिनों में -48.33% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Barry the badger का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 205.50K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BARRY की मार्केट में उपलब्ध राशि 949.46M है, कुल आपूर्ति 949456879.7520074 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 205.50K है.
आज के दिन के दौरान, Barry the badger का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Barry the badger का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Barry the badger का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Barry the badger का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-14.58%
|30 दिन
|$ 0
|+1.82%
|60 दिन
|$ 0
|+115.97%
|90 दिन
|$ 0
|--
Barry the Badger is a memecoin fair launched off of @toshimart, Barry has been making noise with their Full Time artist on board, a unique IP, and a dev who has been ensuring project runway. Barry also has #AI . If you talk to Barry in their TG channel & mention him by name, he will respond and talk to you. Forward looking plans to have an NFT collection, and provide a stake and burn utility as long as project meets certain key milestones. The Barry projects motto is to foster a positive vibe community
