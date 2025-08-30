Bark Ruffalo by Virtuals मूल्य (PAWSY)
+1.03%
-11.70%
-26.13%
-26.13%
Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PAWSY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PAWSY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00314896 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PAWSY में +1.03%, 24 घंटों में -11.70%, तथा पिछले 7 दिनों में -26.13% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Bark Ruffalo by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 57.83K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PAWSY की मार्केट में उपलब्ध राशि 997.79M है, कुल आपूर्ति 997793409.0148222 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 57.83K है.
आज के दिन के दौरान, Bark Ruffalo by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bark Ruffalo by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Bark Ruffalo by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Bark Ruffalo by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-11.70%
|30 दिन
|$ 0
|-1.30%
|60 दिन
|$ 0
|-24.41%
|90 दिन
|$ 0
|--
The project centers on Bark Ruffalo, an AI agent specialized in marketing and finance, designed to serve its token holders. Operating autonomously with access to a crypto wallet on Base (Ethereum) and other EVM-compatible chains, the AI agent deploys funds into various opportunities with the permission of a Decentralized Autonomous Organization (DAO). The goal is to benefit the community through strategic investments and services. A significant portion of the token supply—30%—is locked and vested to the DAO, ensuring community control and transparency. Additionally, 5.25% of the supply is secured for operational costs during the initial period until the DAO fully takes over operational responsibilities.
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Bark Ruffalo by Virtuals के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब Bark Ruffalo by Virtuals प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PAWSY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
